La CCA s'associe à Parallel Wireless pour offrir des solutions réseau de bout en bout aux exploitants de réseaux mobiles





Le premier réseau d'accès radioélectrique (RAN) ouvert virtualisé au monde à offrir profitabilité et rentabilité pour l'élargissement de la 4G et la migration vers la 5G

NASHUA, New Hampshire et WASHINGTON, 4 avril 2019 /CNW/ - Parallel Wireless Inc., chef de file mondial des solutions logicielles unifiées de bout en bout pour tous les réseaux G (2G, 3G, 4G et 5G), ainsi que la Competitive Carriers Association (« CCA ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique visant à fournir une infrastructure réseau aux membres de la CCA pour accélérer et permettre leur expansion sur la 4G ainsi que leur migration vers la 5G pour mieux servir l'Amérique rurale, les entreprises et les consommateurs. Parallel Wireless est également un membre associé de la CCA.

Selon le rapport 2019 de Statista, seulement 78 % de la population rurale américaine a accès à Internet, contre 92 % dans les zones urbaines. Des défis économiques et techniques contribuent à cette fracture numérique, notamment le coût du déploiement, l'accès au spectre, l'interopérabilité des équipements et les coûts opérationnels élevés dans les zones à faible densité. Avec la nécessité d'étendre la 4G et la 5G qui pointe à l'horizon, les exploitants de réseaux ruraux recherchent des solutions réseau rentables qui amélioreront leurs modèles d'affaires et les aideront non seulement à survivre, mais aussi à prospérer.

L'un des principaux objectifs du partenariat stratégique entre la CCA et Parallel Wireless est de fournir aux membres de la CCA des solutions rentables pour combler ce fossé numérique - non seulement pour commencer à réaliser des économies et à améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi pour rendre leurs réseaux 5G à l'épreuve du temps et les adapter aux futurs changements politiques et réglementaires.

Steven K. Berry, président et chef de la direction de la CCA a déclaré : « la CCA est heureuse de s'associer à Parallel Wireless pour offrir à ses membres une solution de RAN ouvert pleinement virtualisé pour la 4G et la 5G qui est souple et optimisée pour une couverture rentable en milieu rural. L'objectif est d'aider les petits exploitants à réduire les coûts de déploiement, à augmenter leurs revenus, à fournir une connectivité sans faille à leurs clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, et à préparer leurs réseaux pour la 5G, et nous sommes ravis de travailler avec Parallel Wireless dans le cadre de ce partenariat spécial. »

Steve Libbey, vice-président des ventes de Parallel Wireless a déclaré : « nous sommes ravis de soutenir les membres de la CCA en offrant nos solutions 4G et 5G novatrices et rentables. Nous sommes convaincus que le déploiement de l'architecture unique de Parallel Wireless peut aider à combler le fossé numérique et permettre la transformation des activités opérationnelles. Nous sommes impatients de continuer à soutenir la CCA et ses membres pour les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

À propos de la CCA

La CCA est la principale association nationale de fournisseurs de services sans fils du secteur privé et d'intervenants aux États-Unis. La zone de service autorisée des quelque 100 exploitants membres de la CCA couvre l'ensemble du pays. Pour en savoir plus, visitez www.ccamobile.org.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless s'est donné la mission de relier 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux cellulaires. La solution de RAN ouvert unifié de bout en bout pour les réseaux 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux exploitants de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec réseau à auto-organisation en temps réel aussi facilement et aussi rentablement qu'un réseau Wi-Fi d'entreprise, que ce soit en milieu rural, en entreprise, pour la sécurité publique, la communication M2M, l'Internet des objets, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. La société collabore avec de nombreux exploitants de premier plan du monde entier et a été désignée comme fournisseur le plus performant sur l'ensemble des réseaux G par Telefónica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans le secteur multitechnologique des RAN virtualisés ont été saluées par une cinquantaine de prix décernés par l'industrie. Soyez informé des dernières nouvelles concernant Parallel Wireless en suivant ses pages LinkedIn et Twitter.

