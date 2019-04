Mission de la mairesse en Amérique du sud - Les grands enjeux urbains à l'honneur





MONTRÉAL, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 4 au 6 avril, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, prendra part à une mission à Buenos Aires et à Montevideo afin de promouvoir les intérêts de Montréal et des villes sur la scène internationale. Avec ses homologues des réseaux Metropolis et Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), elle échangera sur les grands défis urbains en lien avec les objectifs de développement durable et le nouveau programme pour les villes de l'Organisation des nations unies.

« Les villes jouent un rôle essentiel pour la qualité de vie des citoyens. Cette qualité de vie, qui fait notamment la renommée de Montréal, résulte d'un ensemble de facteur, de notre développement économique à la diversité de l'offre culturelle. Toutefois, nous devons tenir compte de la nouvelle réalité climatique qui nous presse à transformer notre métropole en ville durable et résiliente. Les rencontres des prochains jours seront riches d'échanges sur des thématiques d'importance comme la mobilité durable, la croissance inclusive, la migration, l'accès au logement, l'adaptation aux changements climatiques et la culture », a déclaré Valérie Plante.

Sommet sur la culture

Réunies dans le cadre du 3e Sommet de la Culture de CGLU, les représentants des villes telles que Rome, Buenos Aires, Lisbonne, Mexico et Montréal échangeront sur le rôle essentiel de la culture comme facteurs de développement durable, porteur de dialogue, de cohésion et d'inclusion sociale.

« Nos lieux de diffusion culturelle, nos collections d'art public, nos bibliothèques sont de formidables outils de démocratisation culturelle, et des maillons incontournables dans la chaîne de l'innovation, de la persévérance scolaire, ainsi que dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. La culture sous toutes ses formes est un formidable levier pour susciter, en plus du développement économique, l'implication de chaque citoyen à la vie artistique et culturelle de sa ville en tant que citoyen à part entière. Comme leaders, nous devons miser sur nos pouvoirs pour ancrer la culture dans nos stratégies locales de développement, pour assurer la pérennité, l'authenticité et la résilience de nos villes », a souligné Valérie Plante.

Engagée dans la lutte contre les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité, la mairesse Valérie Plante compensera les GES générés lors de ce déplacement en vertu du Programme d'achat de crédits carbone pour les déplacements aériens des activités municipales qu'elle lançait plus tôt cette semaine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :