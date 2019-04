iA Groupe financier annonce la nomination de Lilia Sham au poste de vice?présidente exécutive, développement corporatif





QUÉBEC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce la nomination de Madame Lilia Sham au poste de vice?présidente exécutive, Développement corporatif, à compter du 2 mai 2019. Mme Sham sera également membre du comité de planification de la compagnie, lequel est dirigé par Denis Ricard, président et chef de la direction.

Lilia Sham a été première vice-présidente du développement corporatif chez Intact Corporation financière pendant treize ans et a occupé des postes de direction au sein d'autres organisations financières au Canada et aux États?Unis. Elle possède une vaste expérience des fusions et acquisitions en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. Elle détient une maîtrise en sciences de l'Université Rutgers, au New Jersey, et est membre de la Société des actuaires (FSA) et de l'Institut canadien des actuaires (FICA).

Lilia et son équipe relèveront de Denis Ricard, président et chef de la direction.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :