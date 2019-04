ATW Tech annonce des revenus en croissance de 13% en 2018 pour atteindre 12m$





MONTRÉAL, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son exercice terminé le 31 décembre 2018.

Pour 2018, la Société a généré une croissance des revenus des activités poursuivies de 1,3m$ ou 12,5%, pour des revenus 2018 de 12,0m$ comparativement à 10,7m$ pour 2017.





Le 31 octobre 2018, ATW Tech a conclu la vente d'actifs de sa division Atman pour un prix de 1,3m$ dont 1,1m$ a été payé en espèces et 0,2m$ payable sous la forme d'un solde de prix de vente de 200k$ remboursable mensuellement sur 3 ans et basé sur un pourcentage des ventes.





Pour 2018, la Société a généré une marge brute sur ses activités poursuivies de 17,4%, soit une augmentation de 2,7% comparativement à 2017 (14,7%). Pour le 4 ième trimestre 2018, la marge brute de 19,0% sur ses activités poursuivies a augmenté de 1,9% comparativement au 4 ième trimestre 2017 (17,1%).





trimestre 2018, la marge brute de 19,0% sur ses activités poursuivies a augmenté de 1,9% comparativement au 4 trimestre 2017 (17,1%). Pour le 4 ième trimestre 2018, la Société a généré un BAIIA positif (+47k$) pour ses activités poursuivies et ce, pour un second trimestre consécutif. Pour 2018, la Société a généré un BAIIA sur ses activités poursuivies de -12k$ comparativement à -208k$ pour 2017, soit une amélioration de 196k$.





trimestre 2018, la Société a généré un BAIIA positif (+47k$) pour ses activités poursuivies et ce, pour un second trimestre consécutif. Pour 2018, la Société a généré un BAIIA sur ses activités poursuivies de -12k$ comparativement à -208k$ pour 2017, soit une amélioration de 196k$. Le 6 novembre 2018, la Société a annoncé la signature d'une lettre d'intention visant l'acquisition majeure de la totalité des actions du Groupe Greywolf Entertainment (?Greywolf') pour un prix d'achat de 2,95m$. Pour son exercice non-audité terminé le 31 décembre 2018, les revenus de Greywolf totalisaient 9,0 millions $.

«2018 a été une année fort remplie qui nous a permis de recentrer nos activités et concentrer nos ressources sur nos principales solutions de paiements et de communications interactives et ce, suivant la vente des activités d'Atman à l'automne 2018. Nous sommes fiers des progrès accomplis, de la croissance organique générée en 2018 par nos différentes plateformes ainsi que de l'amélioration de la rentabilité. 2019 s'annonce également fort intéressante et comptons sur l'ajout d'acquisitions ciblées à nos solutions existantes pour accentuer cette croissance », a déclaré Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech, Michel Guay.

Options d'achat d'actions

Par ailleurs, la Société annonce qu'aux termes de son régime d'options d'achat d'actions (le « régime »), un total de 3 200 000 options d'achat d'actions a été octroyé à des employés, dirigeants, consultants de la Société ainsi qu'aux membres du conseil d'administration. Ces options ont un prix de levée de 0,07 $ l'action et viennent à échéance le 2 avril 2024. Le régime prévoit que les options peuvent être levées de façon cumulative sur une période de quatre ans suivant la date de leur octroi à raison d'un quart par année.

Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018 au www.sedar.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (?fintech'), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, VuduMobile, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. VuduMobile se spécialise dans la messagerie texte pour entreprises grâce à son application texto unique, conviviale et bilingue et sa solution clé en main qui permettent la gestion de programmes de messagerie texte au sein de tous les types d'entreprises. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (cloud computing) de gestion des données (?smart data') sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

SOURCE :

ATW TECH Michel Guay

Président, fondateur et chef de la direction

Tél. : 844.298.5932, poste 301

mguay@atwtech.com

www.atwtech.com

Simon Bédard, CA, CPA, CFA, MBA

Chef de la direction financière

Tél. : 844.298.5932, poste 304

sbedard@atwtech.com





Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :