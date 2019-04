En avril, CZUR exposera ses produits lors des principaux salons de l'électronique en Asie et en Europe





Le fournisseur de matériel présentera ses tout derniers produits, notamment le numériseur personnel portatif Aura, le numériseur de livres personnel de la série ET et le numériseur de livres professionnel de la série M

SHENZHEN, Chine, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- CZUR, l'un des principaux fournisseurs de solutions matérielles intelligentes, a annoncé son intention d'exposer sa toute dernière série de produits novateurs lors de trois grands salons de l'électronique en Asie et en Europe pendant le mois d'avril.

Le fournisseur présentera ses trois numériseurs phares - le numériseur personnel portatif Aura, le numériseur de livres personnel de la série ET ainsi que le numériseur de livres professionnel de la série M - lors du Hong Kong Electronics Fair 2019, du Global Sources Mobile Electronics Show d'AsiaWorldExpo à Hong Kong, ainsi que du SVIAZ 2019 à Moscou (Russie).

« En présentant nos produits à l'occasion de ces expositions internationales, nous espérons disposer d'une plateforme mondiale pour partager notre vision, qui consiste à revitaliser les espaces de travail personnel et professionnel à l'aide de technologies intelligentes. Puisque notre siège social est en Chine, l'Asie demeure notre marché principal ; toutefois, nous développons nos activités en Amérique du Nord et en Europe en tirant parti de partenariats avec Amazon et des expositions clés, tels que l'événement de la filière des acheteurs DISTREE pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique qui se tient en février et le prochain salon SVIAZ 2019 », explique Kang Zhou, PDG et fondateur de CZUR.

Zhou n'est pas étranger au secteur de la technologie, CZUR étant son cinquième projet d'entreprise et ayant vu le jour en 2013, lorsque Zhou et ses amis ont détecté une lacune sur le marché des numériseurs de livres efficaces et précis. Son premier numériseur, le M1000, a été lancé en 2013. L'entreprise offre une gamme de produits qui font appel à la technologie pour améliorer la productivité et l'efficacité dans les milieux de travail personnels et professionnels, notamment le plus récent numériseur intelligent Aura dont l'excellence de la conception a été récompensée avec l'IF Product Design Award (2019), le Red Dot Design Award (2018) et le Golden Pin Design Award (2018).

CZUR a bénéficié d'un financement de 10 millions de dollars américains d'un investisseur providentiel en 2014 et a mené à bien un cycle de financement de série A en 2016. À l'avenir, CZUR continuera à renforcer sa présence à l'étranger et envisage d'ouvrir un département marketing aux États-Unis. En avril, CZUR lancera également un financement participatif sur Kickstarter pour son tout nouveau CZUR Notebook.

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR met au point des solutions matérielles intelligentes destinées aux entreprises et aux particuliers. Ses appareils de bureau intelligents intègrent les toutes dernières technologies et une touche humaine pour améliorer fondamentalement l'efficacité dans les environnements professionnels. Ses gammes de produits couvrent le matériel, les services PC, les services cloud, les services Web, le développement d'applis et les algorithmes. CZUR détient de nombreux brevets issus de son centre de recherche et de développement matériels à Shenzhen, de l'usine de fabrication à Dongguan, du centre de développement logiciel à Dalian et du laboratoire de recherche d'algorithmes à Chengdu. Le personnel de CZUR croit fermement que l'innovation et la créativité constantes apporteront aux bureaux des solutions efficaces offrant une chaleur humaine. Pour plus d'informations sur CZUR, rendez-vous sur https://www.czur.com/.

Demande de renseignements, contacter :

Hillary Ray

+86-755-2397-4826

marketing@czur.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846162/Aura1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846163/Aura2.jpg

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 08:39 et diffusé par :