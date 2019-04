Neptune parmi les conférenciers à la conférence 2019 de GMP Securities sur le cannabis





LAVAL, QC, le 4 avril 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est heureuse d'annoncer sa participation à la conférence de GMP Securities sur le cannabis qui aura lieu à Toronto le 16 avril prochain.

Le président et chef de la direction de Neptune, Jim Hamilton, donnera une présentation à 10 h 10 dans la salle de bal de l'hôtel Ritz-Carlton. Des copies de sa présentation seront disponible sur place ainsi que sur le site Web de Neptune : www.neptunecorp.com.

L'équipe de direction de Neptune sera également disponible pour de rencontres lors de cet événement. Les investisseurs intéressés sont invités à contacter leur représentant chez GMP Securities afin de recevoir de plus amples informations sur la conférence.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. Détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec, Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

