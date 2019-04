Déclaration du premier ministre à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord





OTTAWA, le 4 avril 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 70e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord :

« Aujourd'hui, le Canada et ses alliés soulignent le 70e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), une étape importante en vue d'assurer la sécurité des deux côtés de l'Atlantique.

« Fondée en 1949, l'OTAN réunit des pays des deux côtés de l'Atlantique pour encourager la paix, la sécurité et la stabilité. Elle vise également à défendre les valeurs fondamentales comme la liberté individuelle, les droits de la personne, la démocratie et la primauté du droit. Depuis 70 ans, l'Alliance aide à prévenir des conflits et à maintenir la paix. Elle a notamment joué un rôle de dissuasion pendant la guerre froide, a aidé à rétablir la paix dans les Balkans et a dirigé les efforts de formation et de renforcement de la sécurité en Afghanistan.

« Aujourd'hui, l'OTAN continue de se moderniser et de s'adapter pour répondre aux différentes menaces à la sécurité et relever de nouveaux défis, tout en restant fidèle à ses principes fondateurs. Grâce à sa politique de la porte ouverte, l'Alliance accueille de nouveaux membres qui souhaitent travailler ensemble pour maintenir l'ordre international fondé sur des règles et appuyer la sécurité euro-atlantique. Nous sommes impatients d'accueillir la Macédoine du Nord, qui deviendra le 30e membre de l'Alliance lorsqu'elle aura complété son processus d'adhésion.

« Le Canada est un fier membre fondateur de cette communauté qui continue de croître. Notre pays fait preuve d'un leadership fort et dynamique depuis les débuts de l'OTAN, et nous continuerons d'agir ainsi. Les menaces d'aujourd'hui ne connaissent pas de frontières et nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts et en meilleure sécurité.

« Lors du Sommet de l'OTAN en juillet dernier, le Canada a rehaussé son soutien à l'Alliance. Nous dirigeons maintenant le groupement tactique multinational en Lettonie dans le cadre l'opération REASSURANCE et nous avons également adhéré à nouveau au programme du système aéroporté d'alerte et de contrôle. De plus, nous avons assumé le commandement d'une nouvelle mission de formation et de développement des capacités de défense de l'OTAN en Irak. Dans ce rôle, nous aidons l'Irak à renforcer ses institutions de défense et de sécurité, tout en encourageant la paix et la sécurité à long terme.

« L'OTAN défend les valeurs qui nous sont chères en tant que Canadiens. Aujourd'hui, alors que nous célébrons cet anniversaire important, le Canada réaffirme son engagement à travailler avec ses alliés pour bâtir un monde plus sûr et plus pacifique pour nos citoyens et les gens à travers le monde. »

