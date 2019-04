Assemblée générale annuelle de Co-operators : la coopération est un atout majeur en période de défis croissants et de changements rapides





GUELPH, ON, le 4 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Co-operators a mis en lumière les principaux défis et les occasions que présentent les tendances et les enjeux environnementaux, sociaux et économiques en publiant son rapport annuel intégré 2018. Le rapport a été rendu public alors qu'étaient réunis à Toronto des représentants des 45 organisations membres de la coopérative de partout au pays dans le cadre de son assemblée générale annuelle.

Dans son rapport annuel intégré 2018, la coopérative d'assurance et de services financiers propose un aperçu complet de ses réalisations, de sa performance financière et de son rendement sur le plan de la durabilité et de la gouvernance, de même qu'un survol des tendances et des grands enjeux mondiaux. Le rapport présente les difficultés financières attribuables aux risques climatiques et à la conjoncture défavorable des marchés. Il souligne également les réussites de l'organisation qui se positionne comme un chef de file du secteur en matière de mobilisation et de croissance de la clientèle, contribue au bien-être des collectivités et perfectionne ses produits et services pour répondre aux besoins non comblés dans un monde en évolution.

« Même si l'année 2018 s'est révélée difficile sur le plan financier, nous sommes convaincus que la solidité de notre assise financière, de nos activités et de notre stratégie nous permettra de faire face à la tendance à la hausse des réclamations qui s'intensifie dans notre secteur », a déclaré Robert Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. « Guidés par notre mission d'offrir la sécurité financière aux Canadiens, nous continuerons de mettre au point des solutions qui répondent aux besoins de nos clients, tout en contribuant à la création de collectivités plus résilientes et durables.

Faits saillants du rapport annuel intégré 2018 de Co-operators :



Maintenant offert à l'échelle nationale, l'avenant Eau multirisque devient le premier et le seul produit d'assurance au Canada à couvrir les clients les plus à risque d'inondation, de même que les dommages causés par les ondes de tempête.

à couvrir les clients les plus à risque d'inondation, de même que les dommages causés par les ondes de tempête. Plus de 2 G$ ont été versés aux clients en indemnités et en prestations en 2018, dont plus de 179 M$ en indemnités attribuables aux conditions météo extrêmes.

L'organisation a placé 13,1 % de ses actifs investis, soit 1,2 G$, dans des investissements d'impact qui contribuent de façon mesurable à régler les problèmes environnementaux et sociaux urgents.

Un montant de 8,85 M$ a été versé à des organismes sans but lucratif, à des coopératives et à des organismes caritatifs canadiens, ce qui représente 4,3 % du bénéfice avant impôts de l'organisation.

Une série d'objectifs à long terme pour 2030 a été établie, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

« Notre identité coopérative et notre vision à long terme nous ont permis de relever les défis sans compromettre notre engagement à l'égard de l'innovation et de la satisfaction des besoins uniques des gens que nous servons, soit nos membres, nos clients, nos conseillers et nos employés de partout au pays », a affirmé John Harvie, président du conseil d'administration.



Pour lire le rapport et en savoir plus sur la performance financière de Co-operators et son rendement en matière de développement durable et de gouvernance, consultez cooperators.ca/rapport-integre.

