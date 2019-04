D-BOX et Galaxy Theatres renforcent leur partenariat avec l'ajout d'une nouvelle salle à Las Vegas





MONTRÉAL, 04 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif et Galaxy Theatres, un exploitant de salles de cinéma intégrant les dernières technologies, ont ratifié une autre entente pour l'installation de sièges de mouvement inclinables dans la toute nouvelle salle de cinéma ultramoderne du Boulevard Mall de Las Vegas.



Cet ajout porte à sept le nombre total d'écrans de Galaxy munis de la technologie D-BOX; le premier ayant été installé au Cannery Theatre de Las Vegas Nord en 2009.

D-BOX est reconnue comme étant le pionnier de la technologie de mouvement immersif alors qu'elle inaugurait l'installation de sa première expérience dynamique il y a dix ans. Aujourd'hui, l'organisation internationale offre l'expérience immersive incontournable des grandes productions cinématographiques hollywoodiennes, des jeux vidéo, des simulateurs de course automobile, des applications de réalité virtuelle, des lieux de divertissement thématiques, et plus encore.

« En tant que partenaires de longue date d'une des premières chaînes de salles de cinéma à croire au plein potentiel de D-BOX il y a dix ans, nous sommes extrêmement fiers de collaborer une fois de plus avec Galaxy Theatres », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Son engagement à long terme d'offrir un divertissement de première classe s'arrime parfaitement à nos systèmes de mouvement immersif haute fidélité. »

« Las Vegas est une ville reconnue pour son offre de divertissement de niveau international, alors il devenait tout naturel que nous ajoutions la technologie de D-BOX aux nouvelles salles extraluxueuses du Boulevard Mall », ajoute Rafe Cohen, président de Galaxy Theatres. « Sa technologie immersive jouit d'une réputation mondiale bien méritée et jouera un rôle important dans nos efforts visant à offrir aux cinéphiles locaux et aux touristes de cette ville grandiose la meilleure destination cinématographique qui soit. »

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À propos de Galaxy Theatres

Galaxy Theatres, LLC (galaxytheatres.com) a la réputation d'offrir aux cinéphiles une expérience cinématographique exceptionnelle grâce à un service convivial offert dans un environnement amical et confortable. Ses salles de cinéma extra luxueuses sont dotées des écrans format géant DFX, de projection laser et la sonorisation Dolby Atmos® ainsi que ses fameuses chaises longues inclinables. Propriété privée, l'entreprise se classe dans les quatre premiers de l'industrie en termes de taille, selon la National Theatre Association et compte actuellement des salles de cinéma en Californie, Arizona, au Nevada, Texas et à Washington. Fondée en 1998, elle se concentre au développement et à l'exploitation de nombreuses salles de cinéma ultramodernes et de grande visibilité dans des marchés spécifiques de l'ouest des États-Unis.

