/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les victimes contestent les ordonnances intiales rendues par la Cour supérieure de l'Ontario en faveur des trois compagnies de tabac/

MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est demain et vendredi que les avocats des recours collectifs CQTS-Blais et Létourneau seront entendus par la Cour supérieure de l'Ontario qui a successivement autorisé JTI-MacDonald, Imperial Tobacco et Rothmans, Benson & Hedges à se mettre à l'abri de leurs créanciers, au cours des dernières semaines. Ces jugements de la Cour supérieure de l'Ontario ont été rendus suite à l'arrêt du 1er mars dernier de la Cour d'appel du Québec qui a condamné les trois cigarettières à verser 13,6 milliards $ à 100 000 victimes québécoises du tabac.

À titre de demandeur dans cette cause, le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) invite les médias à s'adresser à Me André Lespérance et Me Bruce Johnston, qui représentent les victimes et qui seront présents à la Cour supérieure de l'Ontario.

Dates: Les 4 et 5 avril à compter de 10 h



Lieu : Cour supérieure de l'Ontario 330, University Avenue Toronto, Ontario

M. Mario Bujold, conseiller stratégique du Conseil québécois sur le tabac et la santé est également disponible pour entrevue, à Montréal.

Vers un Québec sans tabac est la mission du Conseil québécois sur le tabac et la santé qui oeuvre depuis 42 ans à mobiliser les intervenants de divers milieux afin de réduire et de prévenir la consommation de tabac au Québec.

