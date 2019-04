En 2018, UPS a remis plus de 1,6 million de dollars aux collectivités canadiennes





Les dons de charité à Centraide United Way ont totalisé 1,1 million de dollars au Canada .

La Fondation UPS a remis 412 360 $ en dons.

Dons communautaires : Plus de 100 000 $ en dons ont été octroyés à plus de 150 organismes de bienfaisance.

114 421 heures de bénévolat ont été consignées par les employés d'UPS, ainsi que leurs familles et amis.

32 livreurs d'UPS Canada ont été intronisés au Cercle d'honneur d'UPS parce qu'ils ont cumulé au moins 25 années de conduite sans accident.

1 000 arbres ont été plantés partout au Canada pour aider à compenser les émissions de dioxyde de carbone.

459 jeunes ont suivi la formation sur la conduite préventive d'UPS par l'entremise du programme Road Code.

La campagne Souhaits exaucés a apporté son soutien à d'anciens combattants en collaboration avec Wounded Warriors Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 4 avril 2019 /CNW/ - En 2018, les employés canadiens d'UPS (NYSE : UPS) ont continué d'illustrer l'importance de la responsabilité sociale, offrant temps et argent à leur collectivité. Pour une 17e année consécutive, UPS Canada s'est vue décerner le prix « Un million de mercis » de la part de Centraide United Way Canada. En 2018, l'entreprise a notamment remis plus de 1,1 million de dollars à l'organisme avec qui elle entretient une relation depuis maintenant plus de 30 ans. Cette réalisation est le fruit de l'engagement des employés et des commandites d'événements telles que les activités de tir d'avion organisées d'un bout à l'autre du Canada, soit à Mississauga (Ontario), Vancouver (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta) et Hamilton (Ontario).

Les employés d'UPS ont à coeur la diversité, le bénévolat, la sécurité des collectivités et la durabilité de l'environnement. Ce sont ces valeurs qui permettent à UPS de demeurer sur la bonne voie pour l'atteinte de son objectif mondial de consigner 20 millions d'heures de bénévolat et de planter 15 millions d'arbres d'ici 2020. Ainsi, l'entreprise contribue à compenser les émissions de dioxyde de carbone et à améliorer le sort des collectivités. L'an dernier, 1 000 arbres ont été plantés partout au Canada et les employés ont consacré 114 421 heures au bénévolat aux collectivités et soutenu des initiatives locales telles que la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) et Youth Without Shelter. Durant le Mois international du bénévolat, les employés ont consigné plus de 26 000 heures de bénévolat.

En 2018, la Fondation UPS a octroyé plus 412 000 $ en dons au Canada, dont plus de 66 000 $ au Yaldei Shashuim Developmental Center, et 65 000 $ à l'organisme Darling Home for Kids. Plus de 100 000 $ en dons ont également été remis à plus de 150 organismes de bienfaisance au pays.

« Les employés continuent de faire don de leur temps à leur collectivité, de mettre sur pied des initiatives et de produire un impact positif », a souligné Dominic Porporino, président d'UPS Canada. « Nos contributions sociales, alliées à notre réseau de logistique mondial et à notre parc de véhicules à carburant de remplacement en perpétuelle croissance, nous permettent de répondre aux besoins de nos clients et de renforcer nos collectivités, tout en réduisant les inefficacités et leurs répercussions sur l'environnement. »

La sécurité routière des livreurs d'UPS est au coeur des valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, en 2018, 32 livreurs ont été intronisés au prestigieux Cercle d'honneur d'UPS, une récompense accordée aux livreurs qui cumulent un dossier de conduite de 25 années sans accident responsable. Au Canada, le Cercle d'honneur d'UPS compte maintenant 240 livreurs. À l'échelle internationale, plus de 10 000 livreurs membres du Cercle d'honneur ont parcouru plus de 22 milliards de kilomètres en toute sécurité tout au long de leur carrière.

Le programme UPS Road Code® est une initiative mondiale de sécurité routière qui permet à UPS de partager son expertise en matière de conduite préventive bénévolement dans plusieurs Repaires jeunesse du Canada. Le programme doit son succès en grande partie aux livreurs d'UPS qui s'occupent du programme et donnent la formation pratique. En comptant les 459 jeunes adultes qui ont pris part aux séances de conduite sécuritaire du programme l'an dernier, c'est maintenant plus de 2 196 personnes qui ont participé au programme depuis son lancement au Canada.

En 2018, UPS Canada a poursuivi son initiative mondiale visant à répandre la joie et à inspirer les gens en exauçant les souhaits de personnes qui ont un impact positif sur leur collectivité. En collaboration avec Wounded Warriors Canada (WWC), un organisme consacré aux anciens combattants, UPS Canada a identifié Sean, un ancien combattant de leur programme de chiens d'accompagnement, qui a été jumelé à Neville, un chien d'accompagnement certifié. Conformément au souhait formulé par Matthew Bradley, superviseur de la santé et de la sécurité chez UPS Canada, et ancien combattant, UPS a livré de la nourriture et des jouets au nouveau domicile de Neville, en plus d'effectuer un don de 5 000 $ pour contribuer au dressage du prochain chien d'accompagnement de WWC. Pour voir toute l'histoire, rendez-vous à https://bit.ly/2JK9wDQ.

Pour en savoir plus sur les initiatives philanthropiques et bénévoles d'UPS, rendez-vous au www.UPS.com/Foundation (en anglais).

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. Le magazine Newsweek a attribué à UPS le prix du meilleur service à la clientèle aux États-Unis pour les services d'expédition et de livraison; le magazine Forbes l'a consacrée « la marque ayant la valeur la plus élevée du secteur des transports » et a classé la société avantageusement dans sa liste JUST 100 des entreprises socialement responsables; le Dow Jones Sustainability World Index et le Harris Poll Reputation Quotient sont d'autres récompenses et classements prestigieux décernés à UPS. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible à longitudes.ups.com. Pour consulter son bulletin électronique sur la durabilité, UPS Horizons, rendez-vous à ups.com/sustainabilitynewsletter. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com ou suivez @UPS_Canada sur Twitter.

SOURCE UPS Canada Ltee.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :