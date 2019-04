BELLUS Santé fera prochainement des présentations à l'occasion de conférences d'investisseurs dans le domaine des soins de santé





LAVAL, QC, le 4 avril 2019 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX: BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation, a annoncé aujourd'hui que Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé, présentera prochainement une vue d'ensemble de la société, y compris une mise à jour sur son programme phare, le BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique, à l'occasion de deux conférences d'investisseurs dans le domaine des soins de santé.

Détails des présentations pour chacune des conférences :

Événement : Needham & Company 18th Annual Healthcare Conference

Date/heure : Mercredi le 10 avril 2019 à 15h30, heure de l'Est

Lieu : New York, NY

Événement : Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference

Date/heure : Mercredi le 1er mai 2019 à 9h30, heure de l'Est

Lieu : Toronto, ON

La webdiffusion en direct des présentations aux conférences Needham et Bloom Burton sera accessible via le site web de la société sur la page Événements et présentations, sous la rubrique Investisseurs et nouvelles. À la suite de ces événements, la version archivée des webdiffusions et les présentations seront disponibles sur le site web de BELLUS Santé.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux chronique et d'autres troubles liés à l'hypersensibilisation. Le médicament candidat phare de la société est le BLU-5937, développé pour le traitement de la toux chronique.

La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d'importants effets physiques, sociaux et psychosociaux néfastes sur la santé et la qualité de vie. Selon les estimations, environ 26 millions d'adultes aux États-Unis souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions d'entre eux ont une toux chronique inexpliquée ou réfractaire qui dure depuis plus d'un an. Les options de traitement pour la toux chronique réfractaire sont limitées et aucun médicament n'a encore été approuvé.

