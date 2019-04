Milestone Pharmaceutiques nomme Michael Tomsicek à son conseil d'administration





MONTRÉAL et CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 4 avril 2019 /CNW/ - Milestone Pharmaceutiques, entreprise biopharmaceutique en phase avancée, axée sur la mise au point de traitements aigus pour les indications cardiovasculaires à caractère épisodique, a annoncé aujourd'hui la nomination de Michael Tomsicek à son conseil d'administration. M. Tomsicek est actuellement chef de la direction financière de CRISPR Therapeutics, une entreprise biopharmaceutique qui se consacre au développement de médicaments fondés sur les gènes. En plus de siéger au conseil d'administration de Milestone, M. Tomsicek présidera le comité de vérification du conseil d'administration.

« Michael apporte à Milestone Pharmaceutiques une vaste expertise dans le domaine de la gestion financière », déclare Joseph Oliveto, président et chef de la direction de l'entreprise. « Ses connaissances en finance d'entreprise, combinées à son expérience en commercialisation de produits pharmaceutiques, apporteront une grande valeur ajoutée au processus de mise sur le marché de l'étripamil, qui a pour objectif d'aider les patients souffrant de tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV), un trouble cardiaque grave et récurrent. Nous sommes heureux de lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe de Milestone. »

M. Tomsicek compte plus de 20 ans d'expérience en leadership financier et d'entreprise. Avant de se joindre à CRISPR, il a été chef de la direction financière d'Abiomed, une importante entreprise d'appareils médicaux spécialisés dans le développement et la commercialisation de produits d'assistance circulatoire. Il a également été chef de la direction financière de Cubist Pharmaceuticals, où il a occupé divers rôles dans les secteurs des opérations financières, des relations avec les investisseurs et de la stratégie d'entreprise. Au cours de son mandat à Cubist, il a participé à la transition de l'entreprise à la suite de son acquisition par Merck. M. Tomsicek a également occupé une série de postes de direction financière à General Electric Healthcare, où il supervisait le secteur de l'ultrasonographie à l'échelle mondiale. Il possède une maîtrise en administration des affaires et un baccalauréat en génie de l'Université du Wisconsin.

« Je suis ravi de me joindre à Milestone à ce moment crucial où la société travaille à faire progresser son principal produit, l'étripamil, pour le traitement de la TPSV », affirme M. Tomsicek. « Après avoir terminé avec succès une ronde de financement privé à la fin de l'année dernière, Milestone est en bonne voie d'atteindre son objectif de répondre à un besoin encore non comblé et qui constitue un fardeau pour la santé publique. »

À propos de Milestone Pharmaceutiques

Milestone, dont le siège social est situé à Montréal, Canada, et qui compte une filiale américaine à Charlotte, NC, est une entreprise biopharmaceutique en phase avancée, axée sur la mise au point de nouveaux médicaments visant à offrir des traitements à action rapide et à courte durée pour les épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV) et d'autres indications à caractère épisodique.

Pour plus de renseignements, consultez le site suivant : www.milestonepharma.com.

Coordonnées :

David Pitts

Argot Partners

212 600-1902

david@argotpartners.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588856/milestone_Logo.jpg

SOURCE Milestone Pharmaceuticals USA, Inc.

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :