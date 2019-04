Entre hausses et baisses, le marché immobilier gatinois signe une belle performance en ce début d'année 2019





Alors que les taux d'appréciation s'envolent pour les maisons unifamiliales, l'agrégat passe au-dessus de la barre des 5 %, et ce malgré un prix des appartements en copropriété à la baisse

GATINEAU, QC, le 4 avril 2019 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage publiée aujourd'hui, au premier trimestre de 2019, la courbe des prix des propriétés à Gatineau continue sur sa lancée, avec une augmentation de 5,3 pour cent, par rapport à la même période en 2018. Le prix de l'agrégat1 atteint désormais 273 720 $.

Un premier trimestre résilient à Gatineau

Alors que le taux d'appréciation du prix des maisons à deux étages continue son essor, affichant une variation positive de 8,1 pour cent lors du premier trimestre 2019 par rapport à la même période en 2018, pour un prix médian de 311 481 $, du côté des maisons de plain-pied, la hausse est beaucoup plus modérée, avec une augmentation de 3,0 pour cent et un prix médian se fixant à 252 555 $.

Les appartements en copropriété ont en revanche moins le vent en poupe, puisqu'avec un surplus d'inventaire qui met du temps à s'absorber, les prix ont diminué de 3,8 pour cent, comparativement au premier trimestre de l'année dernière pour atteindre 178 145 $. Toutefois, l'activité gagne du terrain.

Le premier trimestre 2019 a été résilient. « Le marché des unifamiliales demeure bien campé dans un marché de vendeurs et celui des condos, malgré la baisse de prix, se maintient dans un marché équilibré », explique André Mayer, directeur, Royal LePage Vallée de l'Outaouais.

À l'instar de l'importante appréciation des prix dans le segment des maisons à deux étages, les ventes2 pour ce type de propriété se sont accrues de 22,9 pour cent ce trimestre dans la région, comparativement à la même période en 2018. Les ventes de maisons de plain-pied ont elles aussi été à la hausse, augmentant de 11,2 pour cent lors du premier trimestre 2019. Les appartements en copropriété ont pour leur part enregistré une hausse importante de 20,2 pour cent pendant la même période en comparaison avec le premier trimestre 2018.

Répondre à la demande immobilière des familles passera aussi par une amélioration des installations

Selon Royal LePage, le marché de l'immobilier de Gatineau sera porté à long terme par une croissance des infrastructures, ce qui comprend le nouvel aréna Robert-Guertin, la nouvelle bibliothèque municipale dans le Plateau ou encore la mise en service d'un train léger dans le secteur d'Aylmer.

« Ce type de projets aura sans doute un impact positif sur l'appréciation immobilière et la revitalisation de ces quartiers. En matière d'infrastructures routières, la circulation dans la grande région de Gatineau est de plus en plus difficile aux heures de pointes. Si l'on veut continuer d'attirer des familles, il est urgent d'investir dans nos infrastructures », avance André Mayer, ajoutant qu'il craint que les nouvelles constructions de condos particulièrement dans le secteur d'Aylmer, ajoutent de nombreuses voitures dans des quartiers déjà saturés et vraisemblablement pas prêts à accueillir plus de familles.

Le taux de chômage dans l'Outaouais, est quant à lui de 5,0 pour cent3, soit très légèrement au-dessus de la moyenne de la province, ce qui demeure relativement bas comparativement aux années du milieu de la décennie actuelle.

Prévisions en vue du prochain trimestre

Royal LePage prévoit un printemps très actif sur le marché immobilier de la région de Gatineau. Avec des taux d'intérêt vraisemblablement au beau fixe dans un avenir proche, des incitatifs auprès des premiers acheteurs pour accéder à la propriété qui devraient accroître la demande et un marché immobilier somme toute très abordable, nous devrions continuer de voir une hausse des prix soutenue lors du deuxième trimestre 2019.

« Avec un premier trimestre aussi bon, je suis particulièrement confiant pour le printemps, confie André Mayer, traditionnellement, c'est notre meilleure période ».

Données de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

Ville de Gatineau - 1er trimestre de 2019

Maisons à deux étages Prix médian T1 2019 Variation T4 2018 - T1 2019 (%) Variation T1 2018- T1 2019 (%) 311 481 $ 1,0 % 8,1 %

Maisons de plain-pied Prix médian T1 2019 Variation T4 2018 - T1 2019 (%) Variation T1 2018- T1 2019 (%) 252 555 $ 0,0 % 3,0 %

Appartements en copropriété Prix médian T1 2019 Variation T4 2018 - T1 2019 (%) Variation T1 2018- T1 2019 (%) 178 145 $ -1,7 % -3,8 %

Agrégat Prix médian T1 2019 Variation T4 2018 - T1 2019 (%) Variation T1 2018- T1 2019 (%) 273 720 $ 0,4 % 5,3 %

*Les données présentées dans les tableaux ci-­dessus pourraient ne pas correspondre à celles reportées antérieurement pour la même période, étant donné des mises à jour de marché ultérieures.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada, dans les 63 plus grands marchés immobiliers au pays. Les valeurs des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage sont fondées sur la Synthèse du marché immobilier canadien de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société soeur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18?000 professionnels de l'immobilier répartis dans 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Brookfield Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «?TSX:BRE?». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca

_________________________________ 1 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de trois types de propriétés dans les régions ciblées par l'Étude. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles 2 Données de ventes compilées par Royal LePage par l'entremise du système Centris pour le premier trimestre 2019, en comparaison avec la même période en 2018 3 Source : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410009501

