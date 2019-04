/R E P R I S E -- 1 000 000 $ oubliés dans un livre/





100 $ ULTIME : un couple devient millionnaire deux jours avant la date limite!

MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mme Nicole Pedneault et M. Roger Larocque ont réclamé un lot de 1 000 000 $ deux jours avant la date d'expiration de leur précieux billet! Millionnaire in extremis, le couple de Montréalais a découvert juste à temps qu'il possédait un billet gagnant à la loterie 100 $ ULTIME, dont le tirage a eu lieu le 5 avril 2018.

En bref

Loterie : 100 $ ULTIME

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 5 avril 2018

Lieu de résidence des gagnants : Montréal

Lieu d'achat du billet : Montréal

Centre de réclamation : siège social de Loto-Québec, Montréal

Faits saillants

L'an dernier pour la Saint-Valentin , M me Pedneault et M. Larocque s'étaient offert un billet de loterie 100 $ ULTIME.

, M Pedneault et M. Larocque s'étaient offert un billet de loterie 100 $ ULTIME. La gagnante a retrouvé le précieux billet en fin de semaine dernière, en cherchant des objets en lien avec le Japon, où elle avait voyagé, qu'elle devait les remettre à son petit-fils qui participait à une exposition.

En retrouvant son livre, qu'elle avait rangé plusieurs mois auparavant, elle a remarqué que quelque chose était glissé à l'intérieur. C'était le billet de loterie gagnant!

Le couple a l'intention de gâter leurs cinq garçons ainsi que leurs petits-enfants. M. Larocque évalue l'idée de faire l'achat d'un nouveau véhicule.

Les gagnants n'ont pas encore annoncé la nouvelle à leurs proches. M. Larocque comptait téléphoner à ses trois garçons, tandis que M me Larocque pensait plutôt inviter ses deux enfants pour qu'ils l'apprennent en personne.

Larocque pensait plutôt inviter ses deux enfants pour qu'ils l'apprennent en personne. Il est possible de réclamer un lot jusqu'à un an après la date du tirage. Dans le cas où certains lots ne sont pas gagnés ni réclamés, ces derniers sont versés dans la cagnotte qui sert à offrir des lots bonis aux différentes loteries de Loto-Québec.

Citations

« Plutôt que des fleurs ou du chocolat pour la Saint-Valentin , nous sommes allés au Casino de Montréal avec des amis et nous nous sommes offert un billet de loterie. C'était tout un cadeau, hein mon amour? » a fait remarquer M me Pedneault tout en échangeant un regard complice avec M. Larocque.

, nous sommes allés au Casino de Montréal avec des amis et nous nous sommes offert un billet de loterie. C'était tout un cadeau, hein mon amour? » a fait remarquer M Pedneault tout en échangeant un regard complice avec M. Larocque. « Si mon petit-fils ne m'avait pas demandé de lui prêter des objets pour son exposé, je n'aurais jamais retrouvé le billet à temps », a signifié M me Pedneault.

Pedneault. « La première chose que j'ai faite en découvrant le billet dans le livre, c'est d'aller voir la date limite pour réclamer un lot sur le site de Loto-Québec. C'est toute une chance de l'avoir retrouvé à la dernière minute comme ça! » a affirmé la gagnante.

« J'ai les jambes en guenille et je n'ai plus de tête! » s'est-elle exclamée au moment de recevoir son chèque avec M. Larocque.

« On n'a pas prévu célébrer ce soir. On va aller dans un petit resto... mais on va se gâter en commandant une poutine double sauce et double fromage! » a rigolé Mme Pedneault.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 2 avril 2019, Loto-Québec a versé 23 lots de 1?000?000 $ ou plus et fait 15 millionnaires. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 4 chanceux de mettre la main sur une rente à vie. Nos gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants du site Loteries.

Site Loteries : loteries.lotoquebec.com

Mot-clic : #lotoquebec

twitter.com/lotoquebec

facebook.com/LotoQuebecLoteries

youtube.com/LotoQuebec

instagram.com/lotoquebec_officiel

linkedin.com/company/loto-quebec

SOURCE Loto-Québec

Communiqué envoyé le 4 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :