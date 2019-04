Un début d'année morose sur le marché immobilier canadien offre une lueur d'espoir aux premiers acheteurs dans les plus grandes villes du pays





À l'échelle nationale, la hausse du prix des propriétés a ralenti au premier trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année précédente, pour se chiffrer à 2, 7 pour cent

Les prix des propriétés dans l'Ouest canadien devraient décliner

La hausse des prix dans la région du Grand Toronto demeure stable, appuyée par un faible inventaire

Le ralentissement de l'activité immobilière dans le Grand Vancouver déclenché par les changements de politique

La région du Grand Montréal continue de rapporter une croissance du prix des propriétés supérieure à celles du Grand Toronto et du Grand Vancouver

Le prix des maisons à Ottawa prend de l'avance sur Calgary pour la toute première fois

TORONTO, le 4 avril 2019 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage1 publiée aujourd'hui, le marché immobilier canadien a montré, au premier trimestre de 2019, des signes de ralentissement quant à la croissance des prix par rapport à la même période l'année dernière.

Dans les premiers instants de l'année 2018, le Canada est passé au travers de la correction immobilière la plus importante qu'il ait connue depuis la crise financière de 2008. Les marchés ont affiché des signes de reprise tard dans l'année, toutefois, les données pour le début de 2019 suggèrent que le marché s'est de nouveau essoufflé.

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, qui s'appuie sur les données sur l'indice de prix des propriétés dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays, a montré que le prix d'une maison au Canada a augmenté de 2,7 pour cent comparativement au même trimestre l'an dernier, pour atteindre 621 575 $ au premier trimestre de 2019, un chiffre bien en-dessous des la courbe à long terme d'environ 5 pour cent. En examinant le marché par type de propriété, on constate que le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 2,6 pour cent d'une année à l'autre pour grimper à 729 553 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied a connu une hausse de 1,1 pour cent par rapport à la même période en 2018, pour se chiffrer à 513 497 $. Les appartements en copropriété demeurent le type de propriété connaissant la plus forte croissance à l'échelle nationale, le prix médian augmentant de 5,4 pour cent d'une année à l'autre pour atteindre 447 260 $.

En vue du deuxième trimestre, Royal LePage s'attend à ce que le prix des propriétés demeure relativement stable au Canada durant le printemps 2019, le prix de l'agrégat des propriétés augmentant de 1,0 pour cent seulement au pays au cours des trois prochains mois. Entre temps, plusieurs grandes villes canadiennes affichent des signes de ralentissement évidents, tandis qu'on anticipe des baisses de prix d'un trimestre à l'autre pour près de la moitié des régions étudiées dans le cadre des prévisions trimestrielles de Royal LePage2. Royal LePage s'attend notamment à ce que le prix des propriétés de la région du Grand Vancouver baisse de 1,4 pour cent au cours du prochain trimestre. C'est à Ottawa que les prix devraient connaître la plus forte hausse au printemps 2019, avec une augmentation prévue de 2,8 pour cent pour se chiffrer à 482 459 $ au deuxième trimestre.

« Nous nous attendons à ce que l'année soit morose pour le marché immobilier résidentiel canadien de façon générale, avec les effets secondaires de la correction du marché de 2018 et une croissance économique plus faible, freinant l'appréciation du prix des maisons », remarque Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. Cette conjoncture sera balancée par des taux d'intérêts plus bas pour une plus longue période que prévu. Cependant, cette situation a ses bons côtés. Ce ralentissement donne la chance aux acheteurs, et particulièrement aux premiers acheteurs, d'acheter une propriété dans nos plus grandes villes au pays. »

L'économie mondiale a connu un fléchissement au début de la nouvelle année. Les replis économiques en Chine et en Allemagne, les conflits commerciaux persistants et les indicateurs de croissance au ralenti aux États-Unis soutiennent une perspective atténuée à l'échelle internationale.. Le bon côté pour le marché immobilier canadien est la possibilité accrue que les hausses des taux d'intérêt soient mises sur la glace dans un avenir prévisible.

« Le Canada est certainement affecté par des tendances macroéconomiques négatives, pourtant, la création d'emplois à temps plein dans notre pays est très robuste, et ces emplois transforment les locataires en acheteurs », a dit M. Soper. « Les prévisions immobilières à moyen terme demeurent très positives. »

Dans le budget fédéral déposé par le ministre des Finances Bill Morneau en mars, le gouvernement canadien a annoncé trois mesures, nouvelles ou améliorées, pour rendre le logement plus abordable. L'Incitatif à l'achat d'une première propriété constitue un programme de prêt hypothécaire avec participation de 1,25 milliard de dollars dans lequel la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) co-investira jusqu'à cinq pour cent du prix d'achat d'une maison existante. De plus, pour la première fois en une décennie, la limite de retrait du régime enregistré d'épargne-retraite du Régime d'accession à la propriété (RAP) fût augmentéé. Cette hausse, de 25 000 $ à 35 000 $ est la plus importante depuis l'inauguration du programme en 1992. Finalement, un 10 milliards de dollars supplémentaires de financement sur neuf ans a été affecté pour la construction de logements locatifs.

« Comme bien des initiatives gouvernementales, les nouveaux programmes d'habitation ont leur supporters et leurs détracteurs », a dit M. Soper. « Les acheteurs potentiels et les centaines de milliers de Canadiens qui gagnent leur vie directement ou indirectement par l'entremise de l'immobilier devraient se souvenir que de nombreux enjeux en matière de politique se sont fait la compétition pour obtenir l'attention. En 2019, le secteur de l'habitation a capturé l'attention et le soutien des législateurs, ce qui constitue une évolution bienvenue et nécessaire.

« Certains opposants croient que les initiatives de logement du fédéral très pointues stimuleront à outrance des marchés déjà dispendieux. Nous sommes en désaccord. L'érosion de l'abordabilité risque de voler le rêve d'accession à la propriété aux jeunes familles canadiennes », a dit M. Soper. « Sans une apport sain de premiers acheteurs dans le paysage immobilier, le cycle de l'activité immobilière en entier peut en être paralysé. Il reste possible, néanmoins, que les niveaux d'activité lors du printemps 2019 soient réduits tandis que certains retardent leurs achats, en attendant que l'Incitatif à l'achat d'une première propriété se mette en place. »

Entraîné par les pénuries de logements, et amplifié par un marché de l'emploi en croissance, l'appréciation du prix des maisons en Ontario a largement influencé les résultats nationaux du premier trimestre 2019. Si l'on exclut l'Ontario de la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, l'appréciation du prix du marché national se situerait à une modeste augmentation de 0,4 pour cent, par rapport aux actuels 2,7 pour cent.

« La ville de Toronto est encore l'un des marchés immobiliers à connaître l'appréciation la plus rapide, a souligné M. Soper. Le prix des maisons détachées croît au même rythme que l'inflation, mais le prix des appartements en copropriété augmente à un taux approchant les deux chiffres alors que les tours sont devenues les principales options en matière de logement neuf dans cette ville de calibre mondial en pleine croissance. »

Le prix médian des propriétés dans la ville de Toronto a augmenté de 5,8 pour cent d'une année à l'autre au premier trimestre de 2019. Le prix des maisons à deux étages et des maisons de plain-pied a connu une hausse de 4,8 pour cent et de 2,5 pour cent respectivement par rapport à la même période l'an dernier, tandis que le prix des appartements en copropriété a augmenté de 9,3 pour cent d'une année à l'autre. Le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Toronto s'est accru de 3,4 pour cent pour la même période.

La valeur des propriétés dans la région du Golden Horseshoe ont continué de s'apprécier à un rythme rapide, alors que les économies locales continuent de prospérer et que les travailleurs de la région du Grand Toronto sont de plus en plus prêts à passer davantage de temps sur la route chaque jour si cela signifie qu'ils pourront acquérir une maison pour moins. L'agrégat du prix des propriétés à Niagara-St. Catharines, Hamilton, et Kitchener-Waterloo-Cambridge, se sont accrues de 6,9 pour cent, 6,3 pour cent et 8,9 pour cent, respectivement.

Plus à l'Ouest, les prix des maisons à Ottawa se sont apprécié de 7,7 pour cent d'une année à l'autre. Considérée comme l'une des régions les plus évoluées en matière de technologies en Amérique du Nord, et berceau de la grande majorité de la fonction publique fédérale, la formation de ménages dans la région de la capitale nationale a été robuste. L'agrégat du prix des maisons à Ottawa vient tout juste de surpasser celui de Calgary pour la première fois, une tendance à imprévisible il y a cinq ans.

D'autres hausses importantes des prix se sont aussi matérialisées dans d'autres villes de l'Ontario comme Kingston, avec une augmentation de 10,3 pour cent, de même que dans l'ouest de l'Ontario à London et Windsor, lesquelles ont toutes deux enregistré des hausses de prix dans les deux chiffres, grimpant de 10,7 pour cent et de 12,4 pour cent respectivement, d'une année à l'autre.

Bien que l'économie provinciale demeure solide en Colombie-Britannique, son marché du logement semble vulnérable tandis que l'intervention gouvernementale continue de faire pression à la baisse sur l'activité immobilière.. Pour la première fois depuis 2012, le prix des propriétés de la région du Grand Vancouver a décliné comparativement au même trimestre en 2018, le prix de l'agrégat diminuant de 1,5 pour cent au premier trimestre de 2019 pour se fixer à 1 239 306 $, tandis que le volume d'inscriptions en général est à la hausse.

« La région du Grand Vancouver demeure l'un des endroits les plus prisés au monde, explique M. Soper. La croissance de la population entraîne la formation des ménages et l'emploi à la hausse. Pourtant, l'intervention politique a provoqué une chute dans la vente de propriétés à des niveaux jamais enregistrés en trois décennies », ajoute-t-il. « Censurer la confiance des consommateurs et en freinant artificiellement la demande avec une séries de nouvelles taxes et règlements restrictifs n'élimine pas le besoin de nouveaux logements. Cela ne fait qu'écarter les familles à court terme et nourrit un cycle expansion-récession déstabilisant. »

Quelques unes des régions les plus enviées du Grand Vancouver voient leurs prix diminuer. Les propriétés situées dans des marchés plus haut de gamme, comme West Vancouver, North Vancouver, Burnaby et la ville même de Vancouver, ont toutes affiché des baisses de prix, offrant aux acheteurs à la recherche d'immobilier de luxe une rare occasion d'entrer sur les marchés les plus dispendieux du Canada.»

Malgré une reprise récente des prix mondiaux du pétrole brut, les niveaux d'activité dans le secteur canadien de l'énergie demeurent atténués. Quoiqu'il soit peu probable que la province entre dans une récession technique, l'activité économique en Alberta devraient demeurée morose. Le prix de l'agrégat des propriétés à Calgary, Edmonton et Fort McMurray a chuté de 1,5 pour cent, 1,0 pour cent et 0,8 pour cent pour atteindre 468 974 $, 371 782 $ et 576 211 $ respectivement.

Au premier trimestre de 2019, le prix de l'agrégat des propriétés dans la région du Grand Montréal a augmenté de 5,5 pour cent d'une année à l'autre pour atteindre 406 332 $. Le taux d'appréciation du prix des propriétés de la région du Grand Montréal a une fois de plus surpassé celui des régions du Grand Toronto (3,4 pour cent) et du Grand Vancouver (-1,5 pour cent), ainsi que la moyenne nationale (2,7 pour cent). Les trois types de propriétés étudiés ont affiché des gains ce trimestre, le prix médian des maisons à deux étages, des maisons de plain-pied et des appartements en copropriété augmentant de 6,4 pour cent, de 3,7 pour cent et de 5,2 pour cent pour atteindre 514 412 $, 316 159 $ et 328 488 $ respectivement.

L'activité économique dans le Canada atlantique demeure composée de multiples variantes. L'Île-du-Prince-Édouard connaît une forte croissance économique, mais les taux de chômage continuellement élevés ont mené à une hausse de seulement 0,7 pour cent de l'agrégat du prix d'une maison à Charlottetown d'une année à l'autre pour atteindre 288 230 $. Les caractéristiques démographiques en Nouvelle-Écosse sont favorables, tandis que la province bénéficie d'une immigration et d'une migration interprovinciale accrue, et que la région possède un secteur des exportations plus solide. Le prix de l'agrégat des propriétés à Halifax a augmenté de 1,6 pour cent d'une année à l'autre pour se fixer à 318 733 $.

Entre temps, les perspectives sont mixtes pour le Nouveau-Brunswick; les prévisionnistes anticipent en effet que les gains découlant d'une reprise du secteur des marchandises viendront contrebalancer un déclin de population et un taux de chômage de 8,5 pour cent. Au premier trimestre, le prix de l'agrégat des propriétés de Saint John a connu une hausse de 1,9 pour cent comparativement à la même période en 2018 pour se chiffrer à 213 290 $, tandis que celui de Moncton a décliné de 1,3 pour cent pour atteindre 192 185 $. L'économie de Terre-Neuve-et-Labrador envoie elle aussi des signaux mitigés, avec un taux de chômage atteignant actuellement 11,8 pour cent, mais des projets relatifs aux ressources naturelles comme le projet Hebron, le champ pétrolifère White Rose de Husky et la mine de nickel Voisey's Bay de Vale devraient tous faire accélérer la production. Le prix de l'agrégat des maisons à St. John's a connu une baisse de 5,6 pour cent comparativement à la même période l'an dernier pour se chiffrer à 324 955 $.

Apprenez-en davantage sur les tendances régionales ici.

Agrégat des régions et Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage*

Agrégat national et

métropolitain Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Synthèse des

marchés 711 395 $ 729 553 $ -0,3% 2,6% 507 996 $ 513 497 $ -0,2% 1,1% 424 292 $ 447 260 $ 0,2% 5,4% 605 116 $ 621 575 $ -0,2% 2,7% Région du Grand

Montréal 483 539 $ 514 412 $ 1,4% 6,4% 304 834 $ 316 159 $ 0,7% 3,7% 312 173 $ 328 488 $ 1,2% 5,2% 385 037 $ 406 332 $ 1,2% 5,5% Région du Grand

Toronto 943 537 $ 967 867 $ 0,2% 2,6% 795 599 $ 814 457 $ 1,2% 2,4% 486 039 $ 525 986 $ 0,7% 8,2% 808 753 $ 836 425 $ 0,4% 3,4% Grand Vancouver 1 563 801 $ 1 538 523 $ -2,2% -1,6% 1 425 970 $ 1 378 988 $ -0,3% -3,3% 670 174 $ 679 393 $ -1,2% 1,4% 1 258 121 $ 1 239 306 $ -1,6% -1,5%

Synthèse nationale

des prix des maisons

de Royal LePage Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Prix médian -

T1 2018 Prix médian -

T1 2019 Variation

trimestrielle

(%) Variation

annuelle

( % ) Saint-Jean de Terre-Neuve 393 759 $ 369 424 $ 0,2% -6,2% 305 903 $ 290 791 $ -3,1% -4,9%







344 074 $ 324 955 $ -1,5% -5,6% Charlottetown 306 467 $ 305 444 $ -1,1% -0,3% 234 239 $ 250 751 $ 0,8% 7,0%







286 200 $ 288 230 $ -0,6% 0,7% Halifax 329 225 $ 333 307 $ -0,2% 1,2% 259 355 $ 266 078 $ -0,8% 2,6% 352 163 $ 362 397 $ 4,6% 2,9% 313 575 $ 318 733 $ 0,0% 1,6% Fredericton 283 016 $ 289 838 $ -1,1% 2,4% 227 008 $ 226 686 $ 0,7% -0,1%







249 947 $ 253 769 $ -0,2% 1,5% Moncton 209 945 $ 192 251 $ -5,1% -8,4% 178 195 $ 193 746 $ 0,7% 8,7%







194 798 $ 192 185 $ -2,6% -1,3% Saint-Jean 218 350 $ 226 189 $ -0,1% 3,6% 200 472 $ 200 867 $ 0,2% 0,2%







209 281 $ 213 290 $ 0,0% 1,9% Gatineau 288 095 $ 311 481 $ 1,0% 8,1% 245 267 $ 252 555 $ 0,0% 3,0% 185 158 $ 178 145 $ -1,7% -3,8% 259 916 $ 273 720 $ 0,4% 5,3% Laval 425 126 $ 444 747 $ 0,7% 4,6% 312 614 $ 324 603 $ 0,5% 3,8% 243 858 $ 254 131 $ 0,8% 4,2% 352 708 $ 367 990 $ 0,7% 4,3% Montréal centre 661 301 $ 739 032 $ 4,9% 11,8% 455 623 $ 473 746 $ -0,4% 4,0% 379 072 $ 396 942 $ 0,9% 4,7% 483 000 $ 522 105 $ 2,8% 8,1% Montréal est 493 469 $ 514 173 $ -0,2% 4,2% 345 162 $ 372 500 $ 1,9% 7,9% 284 248 $ 307 770 $ 0,7% 8,3% 386 774 $ 409 633 $ 0,3% 5,9% Montréal ouest 547 523 $ 566 810 $ 0,6% 3,5% 382 932 $ 387 684 $ -1,2% 1,2% 274 497 $ 266 748 $ -1,2% -2,8% 467 224 $ 478 962 $ 0,1% 2,5% Rive-Nord de Montréal 381 045 $ 387 328 $ -0,2% 1,6% 268 141 $ 276 291 $ 1,1% 3,0% 223 319 $ 238 793 $ 4,5% 6,9% 307 529 $ 315 896 $ 0,8% 2,7% Rive-Sud de Montréal 431 502 $ 462 497 $ 0,1% 7,2% 299 540 $ 311 617 $ 0,8% 4,0% 233 243 $ 248 220 $ 2,3% 6,4% 349 534 $ 370 892 $ 0,6% 6,1% Québec 361 317 $ 363 964 $ 0,6% 0,7% 267 763 $ 273 931 $ 0,6% 2,3% 243 507 $ 242 872 $ 0,3% -0,3% 299 475 $ 302 722 $ 0,5% 1,1% Saguenay 228 932 $ 225 894 $ -5,5% -1,3% 204 211 $ 191 756 $ -1,9% -6,1% 180 384 $ 175 566 $ 1,4% -2,7% 212 275 $ 203 113 $ -3,3% -4,3% Sherbrooke 289 477 $ 288 360 $ -1,4% -0,4% 220 336 $ 218 088 $ -0,8% -1,0%







253 228 $ 251 519 $ -1,2% -0,7% Trois-Rivières 224 215 $ 237 061 $ 2,7% 5,7% 179 370 $ 185 281 $ 0,2% 3,3%







195 374 $ 203 645 $ 1,3% 4,2% Ajax 678 675 $ 687 725 $ 0,3% 1,3% 568 337 $ 571 802 $ -0,3% 0,6% 368 508 $ 383 360 $ -0,8% 4,0% 662 048 $ 670 938 $ 0,2% 1,3% Barrie 527 599 $ 524 513 $ 0,0% -0,6% 491 473 $ 500 503 $ -0,8% 1,8% 386 341 $ 379 321 $ 2,0% -1,8% 505 795 $ 505 998 $ -0,1% 0,0% Belleville/Trenton 268 419 $ 301 110 $ 2,2% 12,2% 305 243 $ 307 998 $ -0,1% 0,9%







283 901 $ 300 211 $ 0,9% 5,7% Brampton 704 513 $ 735 774 $ 0,3% 4,4% 627 415 $ 643 570 $ 0,5% 2,6% 360 049 $ 376 268 $ 0,1% 4,5% 680 899 $ 710 403 $ 0,3% 4,3% Burlington 798 562 $ 839 136 $ 0,8% 5,1% 748 061 $ 744 873 $ 0,8% -0,4% 398 455 $ 417 005 $ -1,7% 4,7% 757 711 $ 788 009 $ 0,7% 4,0% Guelph 559 718 $ 580 094 $ -0,4% 3,6% 480 581 $ 497 406 $ -0,1% 3,5% 326 275 $ 338 260 $ 1,0% 3,7% 521 604 $ 540 457 $ -0,3% 3,6% Hamilton 556 393 $ 592 832 $ -1,8% 6,5% 481 553 $ 511 049 $ -0,8% 6,1% 327 764 $ 331 723 $ -4,1% 1,2% 527 922 $ 561 237 $ -1,7% 6,3% Kingston 392 181 $ 399 246 $ -1,7% 1,8% 326 814 $ 375 266 $ 1,8% 14,8%







354 742 $ 391 427 $ 0,5% 10,3% Kitchener/Waterloo/Cambridge 502 820 $ 551 042 $ 0,3% 9,6% 435 112 $ 461 336 $ -1,6% 6,0% 292 298 $ 320 345 $ 1,8% 9,6% 475 067 $ 517 370 $ 0,0% 8,9% London 394 253 $ 433 969 $ 1,7% 10,1% 305 992 $ 335 198 $ 0,3% 9,5%







355 593 $ 393 610 $ 1,3% 10,7% Markham 1 068 188 $ 1 076 958 $ 2,5% 0,8% 1 195 026 $ 1 059 184 $ 1,0% -11,4% 462 522 $ 452 951 $ -1,5% -2,1% 1 001 133 $ 1 001 446 $ 2,2% 0,0% Milton 737 448 $ 758 237 $ -0,2% 2,8% 745 455 $ 835 560 $ -5,6% 12,1% 428 281 $ 440 863 $ 0,8% 2,9% 719 155 $ 742 991 $ -0,5% 3,3% Mississauga 820 298 $ 823 959 $ -1,0% 0,4% 804 251 $ 844 545 $ 0,2% 5,0% 389 628 $ 416 015 $ 0,1% 6,8% 716 978 $ 729 177 $ -0,7% 1,7% Niagara/St-Catharines 422 357 $ 434 470 $ 0,1% 2,9% 370 109 $ 415 358 $ 1,8% 12,2%







398 041 $ 425 575 $ 0,9% 6,9% Oakville 1 139 852 $ 1 193 302 $ -0,1% 4,7% 973 942 $ 981 703 $ 1,4% 0,8%







1 064 064 $ 1 111 099 $ 0,0% 4,4% Oshawa 546 258 $ 544 464 $ -2,8% -0,3% 485 478 $ 490 881 $ 1,8% 1,1% 285 242 $ 280 246 $ 0,1% -1,8% 523 732 $ 523 961 $ -1,6% 0,0% Ottawa 459 821 $ 503 761 $ 0,1% 9,6% 432 747 $ 450 016 $ -0,5% 4,0% 315 722 $ 321 017 $ -1,1% 1,7% 435 876 $ 469 407 $ -0,1% 7,7% Pickering 714 931 $ 727 048 $ 2,7% 1,7% 677 286 $ 695 241 $ -0,2% 2,7% 408 551 $ 438 236 $ 3,1% 7,3% 688 670 $ 702 756 $ 2,3% 2,0% Richmond Hill 1 226 996 $ 1 205 881 $ 0,4% -1,7% 923 447 $ 980 811 $ 8,2% 6,2% 428 921 $ 453 431 $ 1,9% 5,7% 1 124 500 $ 1 115 105 $ 1,0% -0,8% Scarborough 761 567 $ 786 883 $ 1,2% 3,3% 723 270 $ 729 262 $ 0,4% 0,8% 372 287 $ 408 789 $ 2,8% 9,8% 647 956 $ 670 989 $ 1,2% 3,6% Thunder Bay 263 089 $ 285 642 $ -0,1% 8,6% 244 921 $ 226 348 $ -4,4% -7,6%







253 744 $ 255 143 $ -2,1% 0,6% Toronto 1 193 404 $ 1 250 910 $ 0,0% 4,8% 849 844 $ 871 170 $ 1,5% 2,5% 528 230 $ 577 159 $ 0,7% 9,3% 836 345 $ 885 063 $ 0,4% 5,8% Vaughan 1 080 910 $ 1 074 952 $ -0,2% -0,6% 1 208 821 $ 1 328 161 $ 2,2% 9,9% 477 066 $ 468 038 $ 0,2% -1,9% 1 003 460 $ 1 003 288 $ 0,0% 0,0% Whitby 669 917 $ 689 683 $ 0,3% 3,0% 630 100 $ 663 011 $ -0,2% 5,2% 426 086 $ 412 395 $ -0,4% -3,2% 657 211 $ 677 857 $ 0,2% 3,1% Windsor 227 207 $ 257 785 $ -0,3% 13,5% 246 160 $ 268 295 $ 1,3% 9,0% 184 477 $ 219 582 $ -3,5% 19,0% 229 671 $ 258 110 $ 0,0% 12,4% Winnipeg 300 252 $ 320 196 $ -1,0% 6,6% 281 378 $ 287 132 $ -1,9% 2,0% 248 028 $ 224 967 $ -1,2% -9,3% 287 121 $ 296 853 $ -1,4% 3,4% Regina 401 007 $ 384 262 $ -1,7% -4,2% 302 071 $ 299 436 $ -0,3% -0,9% 224 879 $ 239 306 $ 2,3% 6,4% 329 905 $ 323 891 $ -0,7% -1,8% Saskatoon 402 016 $ 405 253 $ -0,5% 0,8% 338 220 $ 326 943 $ -0,2% -3,3%







372 210 $ 368 665 $ -0,4% -1,0% Calgary 518 045 $ 513 616 $ -1,1% -0,9% 509 112 $ 490 170 $ -3,5% -3,7% 285 808 $ 286 453 $ 0,1% 0,2% 475 933 $ 468 974 $ -1,6% -1,5% Edmonton 429 692 $ 420 656 $ -2,4% -2,1% 370 794 $ 375 582 $ -0,9% 1,3% 231 799 $ 228 488 $ -1,1% -1,4% 375 568 $ 371 782 $ -1,8% -1,0% Fort McMurray 623 232 $ 623 123 $ 4,2% 0,0% 486 082 $ 471 272 $ 0,0% -3,0%







580 862 $ 576 211 $ 3,1% -0,8% Red Deer 366 307 $ 385 946 $ 1,1% 5,4% 323 052 $ 326 732 $ -1,1% 1,1%







334 282 $ 341 827 $ -0,1% 2,3% Abbotsford 788 006 $ 806 775 $ -0,1% 2,4% 714 317 $ 731 987 $ -0,9% 2,5% 280 158 $ 313 611 $ -0,6% 11,9% 677 827 $ 698 513 $ -0,4% 3,1% Burnaby 1 507 895 $ 1 543 212 $ 1,8% 2,3% 1 487 189 $ 1 362 509 $ 1,7% -8,4% 606 908 $ 631 809 $ -0,3% 4,1% 1 107 711 $ 1 098 926 $ 1,2% -0,8% Coquitlam 1 305 206 $ 1 319 602 $ -2,3% 1,1% 1 223 890 $ 1 200 834 $ -1,9% -1,9% 523 039 $ 526 121 $ -3,1% 0,6% 1 092 636 $ 1 096 715 $ -2,3% 0,4% Kelowna 714 015 $ 729 602 $ 0,0% 2,2% 635 839 $ 635 418 $ -1,4% -0,1% 383 586 $ 435 823 $ 3,3% 13,6% 626 844 $ 643 787 $ 0,0% 2,7% Langley 1 055 429 $ 1 086 537 $ -1,9% 2,9% 940 091 $ 919 938 $ -4,1% -2,1% 357 665 $ 396 167 $ -0,9% 10,8% 950 702 $ 968 985 $ -2,5% 1,9% Vancouver Nord 1 697 047 $ 1 638 637 $ -0,1% -3,4% 1 628 003 $ 1 569 980 $ -2,1% -3,6% 682 192 $ 659 448 $ -1,3% -3,3% 1 443 919 $ 1 393 733 $ -1,0% -3,5% Richmond 1 453 372 $ 1 447 744 $ -2,4% -0,4% 1 439 352 $ 1 403 172 $ -1,4% -2,5% 574 452 $ 581 608 $ -1,8% 1,2% 1 135 928 $ 1 131 725 $ -2,2% -0,4% Surrey 994 484 $ 996 512 $ -3,2% 0,2% 891 721 $ 897 818 $ -0,8% 0,7% 369 370 $ 401 330 $ -4,2% 8,7% 886 734 $ 893 803 $ -3,0% 0,8% Vancouver 2 209 297 $ 2 117 845 $ -2,7% -4,1% 1 497 762 $ 1 474 571 $ 1,3% -1,5% 799 007 $ 803 501 $ 0,0% 0,6% 1 424 357 $ 1 390 231 $ -1,2% -2,4% Victoria 864 078 $ 923 480 $ -4,5% 6,9% 722 412 $ 727 378 $ 0,5% 0,7% 473 979 $ 500 957 $ -1,8% 5,7% 650 012 $ 679 803 $ -2,2% 4,6% Vancouver Ouest 3 434 962 $ 3 305 607 $ -2,1% -3,8% 2 859 510 $ 2 656 340 $ -1,3% -7,1% 1 131 215 $ 1 098 696 $ -2,7% -2,9% 3 042 773 $ 2 904 163 $ -2,7% -4,6%

Prévisions T2 2019 de Royal LePage

Marché Province Prix de l'agrégat

T1 2019 (Prix actuel) Prix de l'agrégat

T2 2019 (Prévision) T1 2019/T2 2019

Prix de l'agrégat %

(Prévision) Canada

621 575 $ 627 945 $ 1,0% Halifax NS 318 733 $ 322 667 $ 1,2% Région du Grand Montréal QC 406 332 $ 412 833 $ 1,6% Ottawa ON 469 407 $ 482 459 $ 2,8% Région du Grand Toronto ON 836 425 $ 840 648 $ 0,5% Winnipeg MB 296 853 $ 299 074 $ 0,7% Regina SK 323 891 $ 320 028 $ -1,2% Calgary AB 468 974 $ 466 727 $ -0,5% Edmonton AB 371 782 $ 370 416 $ -0,4% Grand Vancouver BC 1 239 306 $ 1 222 351 $ -1,4%

*Les données présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient différer des données précédemment fournies pour les mêmes périodes en raison de mises à jour subséquentes du marché, Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes des transactions encaissées de tous les types de propriétés dans la région.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada, dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays. La valeur des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est fondée sur la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société soeur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Brookfield Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.royallepage.ca .

________________________________________________________________________________________________ [1]Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes de tous les types d'habitation

analysés. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles. [2] Les prévisions trimestrielles de Royal LePage présentent les résultats attendus pour trois mois en ce qui a trait au prix réel

des propriétés dans les neuf plus grands marchés immobiliers au Canada.

