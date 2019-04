Schneider Electric lance un nouvel écosystème numérique pour réaliser des économies d'échelle mondiales pour les solutions IoT





Lancé à la Foire de Hanovre, en Allemagne, Schneider Electric Exchange réunit des experts et des innovateurs des univers industriel, du logiciel et des start-ups pour relever les défis de de développement durable et d'efficacité des entreprises

Cet écosystème numérique fournit des ressources technologiques ? via des API, des capacités de science des données et d'ensembles de données et des kits de développement logiciel ? et donne accès à des communautés privées et publiques ainsi qu'à une marketplace numérique

Schneider Electric Exchange s'appuie sur des partenariats stratégiques pour accélérer et déployer des innovations numériques et résoudre les problèmes spécifiques des clients en matière d'efficacité énergétique et d'efficacité des processus

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce le lancement de Schneider Electric Exchange, le premier écosystème ouvert et intersectoriel au monde dédié à la résolution de problèmes concrets de durabilité et d'efficacité.

Schneider Electric Exchange donne à une communauté variée d'acteurs les moyens de créer et de déployer des solutions commerciales afin de générer une nouvelle valeur de marché. À l'heure où la transformation numérique notre façon de travailler et d'interagir, l'énergie devient fondamentalement plus décentralisée. Avec Schneider Electric Exchange, chacun peut accéder à un large réseau d'outils techniques et de ressources pour développer, partager et vendre les innovations numériques et de l'IoT.

« Schneider Electric Exchange se distingue par sa capacité à rassembler des personnes de tous horizons partageant une même passion pour le développement durable et l'efficacité et à rendre possibles la collaboration et l'interaction entre les écosystèmes. Alors que les contenus, les applications IoT, les logiciels, les ensembles de données, les analyses et les outils sont accessibles à tous, notre offre se concentre sur des fonctionnalités spécifiques qui répondent aux besoins et aux attentes de chaque communauté », détaille Hervé Coureil, Directeur général Numérique de Schneider Electric.

Répondre aux attentes numériques par des expériences sur mesure

« La révolution numérique transforme notre façon de travailler et d'interagir. Le monde ne peut plus fonctionner en silos hermétiques. La nécessité d'intégrer et de collaborer plus et mieux fait surgir des opportunités et des solutions nouvelles. Schneider Electric Exchange réunit un écosystème varié d'innovateurs et d'experts numériques qui, par leur intelligence collective, permettent le codéveloppement de solutions, enrichissent et accélèrent l'apprentissage. Ainsi constitué, cet écosystème numérique devient source de création, de collaboration et de développement de pour la croissance des entreprises », analyse Cyril Perducat, Directeur général IoT & Offres numériques de Schneider Electric.

Avec Schneider Electric Exchange, chacun peut:

Toucher une base de clients plus riche sur de nouveaux marchés jusqu'alors difficiles à atteindre

Accéder à une large variété de ressources ? API, analyses et ensembles de données ? pour améliorer les offres numériques

Profiter d'outils et de savoir-faire numériques pour adapter les solutions et accélérer leur commercialisation

Collaborer sur une puissante plateforme cloud pour partager des idées et des concepts ou encore gérer et réaliser efficacement les projets

Le premier produit minimum viable a été livré en version bêta privée en avril 2018 avant d'être rendu accessible à une clientèle plus large au mois de novembre. La plateforme est en bonne position pour connaitre une forte croissance et peut déjà s'enorgueillir d'une présence mondiale, notamment en Europe (35 %), en Asie-Pacifique (35 %) et sur le continent américain (20 %).

Une approche de l'innovation numérique fondée sur un écosystème étendu

Schneider Electric Exchange s'appuie un écosystème de partenaires numériques pour accélérer et adapter l'innovation, mais aussi pour fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin afin de rendre l'intelligence artificielle opérationnelle dans la résolution de problèmes concrets. Accenture, entreprise internationale de services professionnels et de conseil en gestion, apporte son savoir-faire en matière de création de solutions personnalisées et de développement de modèles d'entreprise numériques. Un autre partenaire, Claroty, société spécialisée dans la sécurité des infrastructures technologiques opérationnelles, apporte son expertise dans la cybersécurité industrielle en collaborant avec les entreprises pour les aider à traiter les risques croissants dérivant de l'intégration de solutions IIoT.

Dans l'une de ses usines du futur située au Vaudreuil (France), Schneider Electric exploite les ensembles de données et le SaaS de Senseye, spécialiste britannique de la maintenance prédictive. Schneider Electric co-innove également avec Predictive Layer, spécialisée dans les prévisions énergétiques, pour développer une offre de services numériques destinés au marché italien des chaînes de vente au détail. Avec son réseau de communautés, Schneider Electric Exchange aide ses partenaires à développer leur activité et leur présence géographique.

Schneider Electric Exchange et EcoStruxure

Schneider Electric Exchange inclut les solutions EcoStruxuretm qui donnent accès à l'architecture système ouverte, interopérable et compatible IoT de Schneider Electric ainsi qu'à un écosystème d'experts. EcoStruxuretm est présent dans plus de 500 000 installations, avec le soutien de plus de 20 000 développeurs 650 000 partenaires et prestataires de services et 3 000 utilities, et connecte plus de 2 millions d'actifs. En ajoutant les opportunités offertes par la co-innovation et la collaboration aux avantages d'EcoStruxure, les utilisateurs de Schneider Electric Exchange peuvent développer leur activité tout en bénéficiant de la forte présence de Schneider sur le marché et de son expertise.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites:

Commentaires de clients et partenaires

« Schneider Electric Exchange nous permet de proposer nos services d'analyse prédictive à un plus grand nombre de sociétés et de utilities dans le monde », explique Olivier Cognet, PDG de Predictive Layer, une société suisse faisant converger l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour fournir des applications d'analyse prédictive et de prévision.

« Schneider Electric Exchange nous permet de toucher des clients que nous ne pourrions pas atteindre autrement », ajoute Philippe Mack, PDG et fondateur de la société PEPITE.

« En tant que fournisseur, je peux mettre en valeur mes capacités ainsi que mon offre de produits et services », précise Chandrashekhar Limaye, Directeur de la société indienne Supertech Instrumentation Services (I) Pvt. Ltd.

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Énergie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries.

Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique ? Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels.

L'écosystème que nous avons construit nous permet de collaborer sur notre plateforme ouverte avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs et de développeurs pour offrir à nos clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel.

Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que nos collaborateurs et nos partenaires font la différence. Ils nous permettent de nous engager toujours plus loin dans l'innovation, la diversité et le développement durable. Ainsi nous répondons chaque jour aux besoins de chacun, partout et à tout instant, pour enrichir la vie, Life is On.

