La Fondation Tony Elumelu annonce la liste des 3 050 entrepreneurs choisis pour le cinquième cycle du programme d'entreprenariat TEF





La Fondation Tony Elumelu finance directement mille entrepreneurs et 2 050 bénéficiaires supplémentaires, soutenus par les partenaires de la Fondation

Le Forum de l'entreprenariat TEF - la plus grande réunion de l'entreprenariat en Afrique - se tiendra les 26 et 27 juillet

ABUJA, Nigéria, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique africaine s'attachant à donner les moyens aux entrepreneurs africains, a annoncé que 3 050 entrepreneurs africains, issus des 54 pays du continent, ont été choisis pour participer au cinquième cycle de son programme d'entreprenariat TEF, doté de 100 millions d'USD.

L'annonce a été faite au Transcorp Hilton d'Abuja, le vendredi 22 mars, après une présentation du processus de sélection par Accenture Development Partners.

Cette année, plus de 216 000 candidatures ont été reçues, en hausse par rapport aux 151 000 présentées l'an passé. Près de 90 000 candidatures ont été soumises par des femmes entrepreneurs - 45 % de plus -, mettant en lumière la stratégie de la Fondation visant à obtenir un meilleur équilibre entre les sexes. Les entrepreneurs choisis recevront chacun une mise de fonds initiale non remboursable de 5 000 USD, auront accès à des mentors et suivront un programme de formation commerciale de douze semaines, expressément centré sur les besoins des entrepreneurs africains. Les 26 et 27 juillet 2019, ils se réuniront au Forum de l'entreprenariat TEF, la plus grande réunion annuelle d'entrepreneurs africains et de l'écosystème entrepreneurial du continent.

Le fondateur de la TEF, Tony O. Elumelu, CON, qui fêtait son anniversaire aujourd'hui, a déclaré : « Chaque année, nous sommes confrontés à un défi presque impossible à relever : choisir mille entrepreneurs parmi les centaines de milliers de postulants. Nos entrepreneurs ont soif de changement. Nous savons que nous ne faisons qu'effleurer la question, nous pouvons voir la profondeur du talent entrepreneurial, cependant tous - pouvoirs publics, entreprises et même la société africaine - nous devons nous mobiliser pour transformer nos économies et nos moyens d'existence. Nous devons nous unir pour leur donner les moyens d'agir et accélérer le changement que nous voulons sur le continent. »

Dans son discours, Son Excellence, Mme Aisha Buhari, la Première dame de la République fédérale du Nigéria, s'est félicitée des effets du Programme sur le continent, conviant les entrepreneurs sélectionnés de contribuer à faire progresser le continent africain.

« Je suis tout à fait convaincue que ces entrepreneurs de Tony Elumelu susciteront une grande confiance et seront très précieux, non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'ensemble du continent », a-t-elle déclaré.

S'exprimant au sujet de l'annonce, la nouvelle PDG, Ifeyinwa Ugochukwu, a déclaré : « Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a donné des moyens à 7 520 entrepreneurs cours des cinq premières années de ce programme sur dix ans. »

Pour marquer le cinquième anniversaire du programme décennal, cette édition compte 2 050 entrepreneurs, soutenus par les partenaires de la Fondation - outre l'engagement annuel de la Fondation qui soutient mille entrepreneurs -, ce qui porte le nombre total à 7 520 entrepreneurs soutenus par la Fondation à ce jour.

« L'an passé, nous avons lancé TEFConnect - la plateforme numérique de mise en réseau destinée aux entrepreneurs africains et ouverte à tous - afin d'ouvrir un plus grand champ des possibles aux milliers d'entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier directement de notre programme pour l'entrepreneuriat. Cela illustre une fois de plus notre attachement à donner les moyens à nos entrepreneurs et notre conviction que l'entreprenariat est la clé pour que le continent africain réalise son plein potentiel », a-t-elle déclaré.

Parmi les partenaires - toujours plus nombreux - de la Fondation, citons le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la République du Bénin (Sèmè City), le Gouvernement de l'État d'Anambra, Indorama, le Gouvernement du Botswana et la Banque africaine de développement (BAfD).

Pour consulter la liste des entrepreneurs Tony Elumelu 2019 et obtenir des informations sur nos candidats, rendez-vous sur tefconnect.com.

