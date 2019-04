Electrocomponents plc lance OKdo, sa toute nouvelle entreprise technologique mondiale





La nouvelle entreprise se concentrera uniquement à la transformation de deux des espaces technologiques à la croissance la plus rapide : l'ordinateur monocarte (SBC) et l'Internet des objets (IdO).

LONDRES, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Electrocomponents plc, société à l'origine de RS Components et Allied Electronics & Automation, a lancé OKdo, une nouvelle entreprise technologique mondiale axée sur SBC (Single Board Computing) et l'Internet des objets (IdO).

OKdo a un objectif simple : créer une expérience exceptionnelle pour tous les clients SBC et IdO, quels que soient leur contexte, leurs objectifs et leurs ambitions.

Elle offrira un support de bout en bout à tous les segments SBC et IdO, qu'il s'agisse de fabricants d'envergure, d'entrepreneurs, de designers industriels, d'éducateurs et de partenaires revendeurs.

Sous la bannière « Design the World », elle fournira une combinaison unique de matériel, de logiciels, d'aide au développement et de services de fabrication pour inspirer les clients et leur permettre de générer de nouvelles idées et de les concrétiser.

«OKdo témoigne de notre passion pour l'innovation », a déclaré Lindsley Ruth, PDG d'Electrocomponents, « Elle apporte aux clients SBC et IdO les derniers produits, solutions et idées pour les inspirer et leur permettre de créer une technologie qui rend la vie meilleure. »

OKdo s'appuiera sur les relations existantes avec les leaders de SBC, notamment Arduino, BeagleBone et Raspberry Pi. Les clients profiteront des avantages de nouveaux partenariats avec certaines des entreprises technologiques les plus influentes au monde, notamment Arm, NXP, Broadcom, Intel et SEEED, ainsi que de jeunes entreprises en démarrage telles que Zerynth et The Things Industries.

Le nouveau site Web international (www.okdo.com) est maintenant en ligne dans sept pays : le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis et le Japon. OKdo a également déployé une équipe de vente mondiale pour offrir une assistance à ses clients commerciaux. Outre un portefeuille impressionnant de technologies SBC et IdO, une gamme de nouveaux services est proposée.

Le portail de projets d'OKdo aidera les fabricants à communiquer et à échanger leurs idées, tandis que les entrepreneurs et les concepteurs industriels bénéficieront d'une assistance de pointe, notamment en ce qui concerne la fabrication et le prototypage, et d'une plate-forme de développement IdO gratuite dans le cloud.

Claire Doyle, Vice-présidente internationale (Commercial) d'OKdo, a déclaré : « SBC et l'IdO sont des marchés exigeants et perturbateurs qui exigent de l'imagination, de la créativité et des compétences techniques en abondance. »

Richard Curtin, Vice-président international (Technologie), a ajouté : « OKdo est une entreprise fondée sur des partenariats. Nous travaillons avec certaines des meilleures entreprises de technologie du monde pour proposer les derniers produits et innovations à un plus grand nombre de personnes partout dans le monde, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans leur parcours SBC et IdO. »

