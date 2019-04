Le ministre Morneau doit finaliser les mesures de sauvegarde afin de protéger l'industrie de l'acier et des milliers d'emplois





OTTAWA, le 3 avril 2019 /CNW/ - Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, n'a que quelques semaines pour appliquer des mesures de sauvegarde finales visant à protéger l'industrie canadienne de l'acier et éviter la perte de milliers d'emplois au pays, selon le Syndicat des Métallos.

« Si les mesures de sauvegarde actuelles ne sont pas finalisées, la hausse des importations d'acier étranger sera très dommageable pour l'industrie canadienne de l'acier et des communautés de partout au pays », a expliqué Ken Neumann, le directeur national du Syndicat des Métallos, à la suite d'une décision rendue aujourd'hui par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).

Le Syndicat des Métallos est déçu de la recommandation du TCCE, soit que le ministre des Finances impose des mesures de sauvegarde touchant seulement deux produits d'acier étrangers. Cette recommandation n'a pas force exécutoire.

Le Syndicat des Métallos demande au ministre Morneau d'utiliser son pouvoir légal pour imposer des mesures de sauvegarde définitives touchant les sept produits d'acier visés par l'enquête. Autrement, les mesures de protection expireront le 27 avril, exposant le marché canadien à une hausse des importations déloyales.

En octobre dernier, des mesures de sauvegarde temporaires ont été imposées sur sept produits d'acier pour protéger les fabricants et travailleurs de l'acier canadiens contre la hausse des importations provenant de pays qui n'ont plus accès au marché américain en raison des tarifs douaniers imposés par le président Donald Trump.

« Ces mesures de sauvegarde fonctionnent depuis leur mise en place à l'automne dernier. Elles ont eu l'effet voulu; nous sommes très préoccupés par les répercussions potentielles sur les travailleurs canadiens et les communautés si elles venaient à être retirées », a souligné M. Neumann.

« Le ministre Morneau et le gouvernement devront agir de façon décisive, sans quoi le Canada sera exposé à une hausse des importations déloyales et subventionné de façon illégale provenant de pays comme la Chine, la Turquie et le Vietnam », a-t-il ajouté.

« Les emplois et les communautés au Canada sont maintenant à risque. Si le gouvernement fédéral ne prend pas des mesures fermes, nous serons seuls au monde, et nos travailleurs, nos communautés et notre industrie de l'acier seront à la merci d'une hausse dommageable de ces importations déloyales », a déclaré M. Neumann.

« Des pays de partout dans le monde, comme les États-Unis, la Turquie, le Mexique et les pays membres de l'Union européenne, ont pris des mesures pour protéger leurs marchés et leurs travailleurs », a expliqué M. Neumann.

« Le ministre Morneau a le pouvoir légal d'agir et une obligation morale de protéger des dizaines de milliers d'emplois et des centaines de communautés partout au pays. »

SOURCE Syndicat des Métallos

