Qwikcilver, avec CleverTap, génère 80 % des transactions récurrentes sur Woohoo

Le leader de la technologie des cartes-cadeaux s'appuie sur ses stratégies omnicanal d'engagement et de fidélisation des utilisateurs

SAN FRANCISCO, 3 avril 2019 /CNW/ - CleverTap, la plateforme de gestion du cycle de vie client, a aujourd'hui annoncé que Qwikcilver, le leader de la technologie des cartes cadeaux, a pu générer des transactions récurrentes sur ses plateformes B2C, www.woohoo.in et via l'application de cadeaux Woohoo, auprès de plus des trois quarts de sa clientèle, grâce à des campagnes marketing omnicanal efficaces.

Fondée en 2006, Qwikcilver est aujourd'hui le plus grand prestataire de services complets dans le domaine des cartes-cadeaux prépayées. Comptant parmi ses clients des plus grands noms du secteur du détail et des services en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et ailleurs, Qwikcilver exécute 9 sur 10 cartes-cadeaux et cartes-cadeaux électroniques vendues dans ces régions et gère une valeur transactionnelle brute annualisée de 1,5 milliard de dollars.

« Chez Qwikcilver, nous avons toujours su faire preuve de frugalité dans nos opérations, tout en développant une technologie de haute qualité », a déclaré Pratap TP, cofondateur et directeur de Qwikcilver. Il a ensuite ajouté : « CleverTap nous aide à cette fin, grâce à sa suite de gestion du cycle de vie client, en nous aidant à mesurer l'impact réel de nos dépenses marketing et à bâtir une clientèle solide sans trop dépenser pour acquérir de nouveaux clients. Avec CleverTap, nous avons constaté que jusqu'à 80 % des clients reviennent effectuer des transactions sur www.woohoo.in et via l'application de cadeaux Woohoo, grâce à des campagnes d'engagement ciblées et personnalisées sur tous les canaux. »

Real Impact, le tableau de bord de mesure récemment lancé par CleverTap, aide les marques à mesurer l'impact de leurs campagnes marketing, consolidé à long terme. Avec Real Impact, et s'agissant de ses dépenses marketing, l'équipe Qwikcilver pourra attribuer le retour sur investissement à des indicateurs commerciaux clés tels que le revenu par utilisateur, la conversion, la fidélisation des utilisateurs, l'attractivité et d'autres encore.

Anand Jain, cofondateur de CleverTap, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être associés à Qwikcilver depuis plus de trois ans maintenant et sommes enthousiasmés par le chemin à parcourir. » Il a en outre ajouté : « Qwikcilver a su atteindre une croissance phénoménale en innovant constamment et en veillant à ce que ses opérations demeurent efficientes en termes d'installations et de coûts. Alors que le marché international des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité devrait atteindre 506 milliards de dollars, d'ici 2025, je suis convaincu que notre partenariat continuera de donner d'excellents résultats. »

CleverTap aide les marques grand public à fidéliser les consommateurs, leurs clients, durablement, à vie. Avec les capacités CleverTap, en termes d'automatisation, d'IA/AM et de personnalisation, les équipes de croissance gèrent et améliorent le cycle de vie client en offrant à tous les points de contact l'expérience la plus constante. Offrant une plateforme de données unifiée, avec segmentation et analyses automatisées et engagement omnicanal, une combinaison unique, CleverTap permet aux marques d'optimiser l'expérience client en temps réel et à grande échelle.

Déjà, plus de 8 000 marques mondiales, dont notamment Star, Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, BookMyShows et DealsPlus, font confiance à CleverTap pour les aider à cultiver des liens avec les utilisateurs et à développer leurs applications mobiles. CleverTap dispose des bureaux à San Francisco, New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour découvrir comment les entreprises de toutes tailles cultivent des relations clients plus enrichissantes, consultez la page the Espace clients et, pour en savoir plus sur CleverTap, rendez-vous sur clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et sur Twitter .

Qwikcilver, le pionnier dans le domaine des cartes-cadeaux prépayées, est aussi le plus grand prestataire de services de bout en bout en la matière, comptant parmi ses clients les plus grands noms des secteurs du détail et des services en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et, encore récemment, dans la région Australie et Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, Qwikcilver, forte de sa plateforme de gestion des transactions, une plateforme robuste et sécurisée, conforme aux normes bancaires, exécute 9 sur 10 cartes-cadeaux et cartes-cadeaux électroniques vendues.

