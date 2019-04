SynCardia annonce la promotion de Don Webber au poste de chef de la direction ainsi que la nomination de Peter Spadaro à titre de président et directeur commercial





SynCardia maintient son engagement d'investir dans son équipe de haute direction

TUCSON, Arizona, 3 avril 2019 /CNW/ - SynCardia Systems, LLC, le fabricant du seul coeur artificiel complet au monde éprouvé en clinique et commercialement homologué, est heureux d'annoncer que Don Webber a été promu à la charge de chef de la direction, et que Peter Spadaro a été nommé président et directeur commercial.

Don Webber s'est joint à SynCardia en 2018 à titre de directeur de l'exploitation, supervisant les activités d'ingénierie et des opérations de fabrication, et de qualité et de logistique de la chaîne d'approvisionnement, pour la gamme de produits de SynCardia. C'est le leadership dont Don a fait preuve en tant que directeur de l'exploitation qui a donné lieu, en janvier 2019, à sa promotion au poste de chef de la direction. Il jouit d'une vaste expérience en gestion cumulée depuis plus de 25 ans dans des sociétés des secteurs privé et public actives dans les sciences de la vie. Avant de se joindre à SynCardia, Don exerçait la charge de directeur de l'exploitation à OptiScan depuis 2010. Il a aussi été vice-président des opérations de fabrication à C.R. Bard, vice-président des opérations à EKOS Corporation, ainsi que président et chef de la direction à Mitralign. Il est titulaire d'un baccalauréat en technologie du génie industriel de la State University of New York et d'un MBA de la Nova Southeastern University.

Peter Spadaro a intégré l'équipe de direction de SynCardia en tant que président et directeur commercial. Peter sera responsable de superviser les organisations mondiales des ventes et du marketing et d'assurer la croissance des ventes de la société. Il assume ces nouvelles fonctions depuis le 2 avril 2019, lui qui relève directement du chef de la direction, Don Webber. Peter a commencé sa carrière à St. Jude Medical en tant que représentant commercial dans la ville de New York. Durant les quelque 30 ans qu'il a investis à St. Jude Medical, il a gravi les échelons des organisations des ventes et du marketing de l'entreprise, occupant notamment les postes de cadre suivants : vice-président du marketing mondial, vice-président des ventes des produits cardiovasculaires, et vice-président de la division de prise en charge du rythme cardiaque, pour ne nommer que ceux-là. Peter arrive chez SynCardia après avoir occupé récemment un poste de cadre à Medtronic en tant que directeur principal des ventes, chirurgie cardiaque. Il détient un baccalauréat de la Fordham University.

Ensemble, Don et Peter procurent à SynCardia plus de 60 ans d'expérience à titre de leaders et de gestionnaires dans le domaine des appareils médicaux.

À propos de SynCardia Systems, LLC

Ayant son siège social à Tucson, en Arizona, SynCardia fabrique le seul coeur artificiel complet au monde commercialement homologué. Servant en clinique depuis plus de 35 ans et totalisant plus de 1 800 implants, le TAH (Total Artificial Heart) de SynCardia est le coeur artificiel complet temporaire le plus largement utilisé et étudié au monde.

En offrant de la formation et du soutien à, et en s'associant avec des équipes de soins de santé de plus de 140 hôpitaux spécialisés en transplantation d'organes et de programmes d'insuffisance cardiaque dans plus de 20 pays, SynCardia aide les adultes et les adolescents gravement malades dont la meilleure chance de survie est de subir un remplacement complet du coeur à obtenir de meilleurs résultats. En l'absence de donneur, SynCardia fournit sans attendre un nouveau coeur aux patients en phase terminale d'insuffisance cardiaque touchant les deux côtés du coeur (insuffisance globale).

