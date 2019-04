Cultures et langues autochtones à l'honneur au lancement de la nouvelle initiative des Offices jeunesse internationaux du Québec





WENDAKE, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont officiellement lancé aujourd'hui l'Initiative Cultures et Langues autochtones lors d'un évènement organisé à Wendake. De nombreux partenaires et représentants des communautés autochtones du Québec ont répondu présents à l'invitation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, du Grand Chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui, du Chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard et du président-directeur général de LOJIQ, Michel Robitaille.

L'écrivaine, poétesse et actrice autochtone Natasha Kanapé Fontaine, plusieurs fois participante aux programmes de LOJIQ, a animé cet évènement qui a débuté par une cérémonie de purification et a été ponctué de témoignages et de prestations artistiques.

L'Initiative Cultures et Langues autochtones

Dans le cadre de la nouvelle politique culturelle du Québec Partout, la culture et de la mesure 10 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023, LOJIQ souhaite apporter une contribution élargie au rayonnement et à la circulation des cultures et des langues autochtones en facilitant le développement de carrière de jeunes artistes et travailleurs culturels et leur insertion dans les réseaux nationaux et internationaux. Une somme de 500?000 $ sur cinq ans, qui pourra servir à de nombreux projets, est donc allouée à cette fin par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). L'Initiative Cultures et Langues autochtones vise également à favoriser la synergie entre les secteurs artistique, culturel et d'engagement social au service d'une meilleure compréhension et diffusion de l'identité? culturelle autochtone du Québec. Le MRIF a mandaté LOJIQ pour mettre en oeuvre cette initiative auprès des jeunes adultes autochtones âgés de 18 à 35 ans.

L'accompagnement de LOJIQ, pour passer du projet à la réalité !

Dans le cadre de cette initiative, l'action de LOJIQ vise à soutenir des projets de mobilité régionale, nationale et internationale issus des communautés ou proposés par Les Offices jeunesse internationaux du Québec et ses partenaires pour et avec les jeunes autochtones. Le financement dédié permettra aux jeunes adultes autochtones de développer des compétences professionnelles dans les milieux culturels et socioculturels et de soutenir et d'accompagner la mobilité des jeunes adultes dans leurs premières expériences artistiques ou de développement professionnel. Il facilitera aussi la circulation de la culture autochtone en offrant un tremplin à ses jeunes porteurs. L'initiative offrira la possibilité aux jeunes autochtones de participer à des projets pluriculturels organisés au Québec, au Canada comme à l'étranger. Elle permettra également d'accompagner le développement de projets en collaboration avec les artistes, les travailleurs culturels et les organismes autochtones ou encore d'élargir la notion d'art et culture, en lien avec les réalités autochtones, notamment avec des projets culturels de valorisation de la langue et du patrimoine.

Citations :

« Je suis fière d'annoncer un soutien financier de 500?000 dollars sur cinq ans accordé à LOJIQ afin d'appuyer des projets culturels et d'engagement social pour les jeunes autochtones, dont l'initiative lancée aujourd'hui. Cette initiative survient à point nommé puisque l'UNESCO, dont le Québec est un fier partenaire, donnait il y a quelques semaines le coup d'envoi de l'Année internationale des langues autochtones. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« La diversité des cultures et les langues autochtones sont une précieuse richesse. Toutes les actions menant à leur protection et à leur rayonnement ne peuvent être qu'accueillies positivement. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à l'Initiative Cultures et Langues autochtones, menée par Les Offices jeunesse internationaux du Québec, car elle s'inscrit dans cette volonté de préservation et de diffusion de cette richesse et de cette diversité. Nous souhaitons soutenir l'émergence d'une gouvernance culturelle qui soit mise en oeuvre par et pour les collectivités, dans le respect de leurs préoccupations et de leurs réalités, car les Premières Nations et la nation inuite contribuent à définir le Québec. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones

« La mise en oeuvre de cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'accompagnement que LOJIQ offre déjà aux communautés autochtones. À titre d'exemple, au cours des deux dernières années, 137 jeunes autochtones ont bénéficié du soutien de LOJIQ pour réaliser leurs projets dans une quinzaine de pays sur quatre continents. Nous avons longuement travaillé au développement de partenariats avec les organismes sur le terrain. Cette nouvelle initiative gouvernementale, que nous accueillons avec enthousiasme, permettra de renforcer encore davantage nos actions en faveur des cultures et langues autochtones et de les faire rayonner au Québec, au Canada et l'international. »

Michel Robitaille, président-directeur général de LOJIQ

À propos de LOJIQ

LOJIQ est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec Monde pour la jeunesse (OQMJ) qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5?000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3?000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

