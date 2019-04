AgraFlora Organics et Liberty Leaf Forme une Coentreprise "AgraLeaf SA" Visant le Marché du Cannabis Médical en Grèce





VANCOUVER, le 3 avril 2019 /CNW/ - AgraFlora Organics International Inc. (CSE: AGRA) (Frankfurt: PU3) (OTC: PUFXF), et Liberty Leaf Holdings Ltd. (CSE: LIB) (OTC: LIBFF) (Frankfurt: HN3P) conjointement, ("les Sociétés"), sont heureuses d'annoncer que, suite à la publication de leur communiqué de presse daté du 20 septembre 2018, les Sociétés ont fait d'importants progrès en ce qui attrait à leur entrée sur le marché du cannabis à des fins médicales au sein de l'Union européenne et, donc, ont formés une compagnie grecque en copropriété, AgraLeaf SA ("AgraLeaf"), afin de capitaliser concrètement sur cette opportunité. AgraFlora et Liberty Leaf détiendront une participation égale dans AgraLeaf et les détails spécifiques concernant les obligations respectives des Sociétés seront décrites dans une convention d'actionnaires. AgraLeaf a mis en place une équipe en Grèce composée d'experts en horticulture commercial, en affaires gouvernementales ainsi qu'en finances et en droit.

"Cette nouvelle coentreprise permettra à nos actionnaires d'avoir accès à l'un des plus grands marchés de cannabis médical au monde," a déclaré Derek Ivany, PDG et Président d'AgraFlora Organics International Inc. "Nous avons réuni une équipe de direction expérimentée en Grèce et je suis convaincu qu'ils possèdent toutes les compétences nécessaires pour assurer notre succès. Je suis impatient de travailler avec Will et l'équipe de Liberty Leaf au fur et à mesure que nous progressons ce qui profitera à tous les intervenants."

"De retour d'un voyage de diligence raisonnable, je suis extrêmement impressionné par les possibilités qu'offrent la Grèce en matière de culture de cannabis à grande échelle," a déclaré Will Rascan, PDG et Président de Liberty Leaf. "AgraFlora s'est positionné dans le marché florissant du cannabis comme un opérateur compétent et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec leur équipe alors que nous poursuivons cette nouvelle coentreprise excitante en Grèce."

Les régions agricoles fertiles de la Grèce, combinése à des coûts de main-oeuvre et un marché immobilier bas, en font un lieu privilégié pour la culture à grande échelle du cannabis à des fins médicales. En novembre 2018, la Grèce a délivré les premières licences à des entreprises privées pour la culture du cannabis médicinal. En tant que passerelle vers l'Union européenne, qui abrite plus de 500 millions de personnes, AgraLeaf aura accès à cet élément important du marché mondial du cannabis. Des rapports de recherches récents publiés par Prohibition Partners ont estimé que le marché du cannabis de l'UE pourrait représenter jusqu'à 123 milliards d'euros d'ici 2028.

Des mises à jour et détails supplémentaires seront fournis en temps opportun au fur et à mesure que le processus de demande de licence pour AgraLeaf progresse.

À Propos d'Agraflora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.agraflora.com

À Propos de Liberty Leaf Holdings Ltd.

Liberty Leaf Holdings Ltd. Est une société cotée en Bourse basée au Canada qui a pour objectif de créer et soutenir un portefeuille diversifié d'entreprises dans le secteur du cannabis, y compris la culture, la transformation, les produits à valeur ajoutés à base de CBD / THC ainsi que les produits de la chaîne d'approvisionnement au sein de ce secteur en forte croissance. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.libleaf.com

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'AGRAFLORA ORGANICS INTERNATIONAL INC.,

Derek Ivany

PDG & Président

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LIBERTY LEAF HOLDINGS LTD.,

Will Rascan

PDG & Président

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs.

