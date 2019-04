Invitation à un cours de maître avec Lysianne Tremblay au Conservatoire de musique de Rimouski





RIMOUSKI, QC, le 3 avr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski accueillera la mezzo-soprano Lysianne Tremblay pour un cours de maître le vendredi 12 avril à 16 h 30 à la salle Bouchard-Morisset. La professeure de chant au Conservatoire de musique de Saguenay et chanteuse d'opéra professionnelle rencontrera les élèves de la classe de chant d'Éthel Guéret. L'activité est ouverte au public ; l'entrée est libre.

« L'invitation s'adresse aussi bien aux parents, aux professeurs de chant et à leurs élèves qu'au grand public. Venez observer la relation privilégiée et les échanges fascinants entre la pédagogue et les élèves du Conservatoire ; vous y découvrirez un art époustouflant ! » annonce Mme Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

---

Cours de maître avec Lysianne Tremblay, chant

-- Ven. 12 avril | 16 h 30

LIEU ET BILLETTERIE

Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire

22, rue Sainte-Marie, Rimouski

Entrée libre

Renseignements : 418 727-3706

---

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

