Déclaration du Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, sur le départ de Mme Jody Wilson-Raybould et de Mme Jane Philpott du caucus libéral

OTTAWA, le 3 avril 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a émis la déclaration suivante à la suite de l'annonce de la décision du premier ministre Justin Trudeau de retirer Mme Jody Wilson-Raybould et Mme Jane Philpott du caucus libéral.

« J'ai fait part de ma déception quant aux départs du Cabinet de Mme Jody Wilson-Raybould et Mme Jane Philpott. Les deux dirigeantes étaient des atouts du Cabinet et ont fait preuve d'un intérêt sincère à travailler avec les Premières Nations dans la promotion de nos priorités. Je tiens à saluer l'intégrité, le courage et tous les efforts de ces deux femmes pour faire progresser les priorités des Premières Nations jusqu'à présent. J'espère qu'elles continueront d'assurer leur rôle en tant que députées indépendantes.

Les événements de ces dernières semaines soulèvent de vives inquiétudes à propos des motivations et des actions de ce gouvernement. Nous devons tous réitérer notre engagement envers la réconciliation pour regagner la confiance des Premières Nations et j'invite instamment le gouvernement du Canada et tous les parlementaires à se pencher sur l'adoption des priorités législatives clés lors de cette session parlementaire. C'est-à-dire, entre autres, garantir un avenir meilleur aux enfants et aux familles des Premières Nations selon nos droits, nos langues et nos cultures. Les priorités des Premières Nations sont bonnes pour les Premières Nations et pour le Canada.

La réconciliation ne concerne pas qu'un parti politique ou qu'un individu. Elle touche chacun d'entre nous. Nous devons tous agir pour la faire avancer de toutes les manières qui s'offrent à nous. Je continuerai de plaider le respect et la mise en oeuvre des droits et titres des Premières Nations et de combler l'écart entre les Premières Nations et le Canada. »

