Syniverse et Mobolize vont fournir, aux utilisateurs, opérateurs et sociétés mobiles, des solutions sur appareil d'optimisation et de sécurisation des données

Dans le cadre d'un effort continu visant à améliorer l'expérience des clients et à réduire la charge des réseaux, notamment les coûts d'itinérance, Syniverse, société la plus connectée au monde, a déclaré aujourd'hui collaborer avc Mobolize pour offrir des solutions logicielles qui optimisent les données et créent une utilisation Wi-Fi sécurisée et fluide sur les appareils des utilisateurs mobiles.

Recourant à la technologie Mobolize, le service d'optimisation de l'expérience des données de Syniverse renforce sa position de leader mondial en permettant aux opérateurs et sociétés mobiles de gérer de manière sécurisée et efficace les données grâce à l'optimisation des données, le Wi-Fi sécurisé et la liaison cellulaire Wi-Fi. La croissance des données, qui est encouragée par la vidéo et le désir des utilisateurs mobiles d'être constamment connectés, augmente les coûts pour les fournisseurs mobiles, notamment lorsque leurs clients sont en itinérance ou utilisent un réseau appartenant à un opérateur de réseau virtuel mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO).

Mobolize utilise une technologie brevetée sans réseau privilégié parce que déployée sur l'appareil. En coopération avec les utilisateurs mobiles, l'optimisation des données permet aux opérateurs de déployer un contrôle du débit des vidéos en streaming, même en itinérance, optimisant ainsi de jusqu'à 80 % l'utilisation de données, sans nécessiter le recours à des techniques de limitation rigoureuses qui augmentent la frustration des utilisateurs. Le Wi-Fi sécurisé de Mobolize protège de manière fluide les utilisateurs qui rejoignent un réseau Wi-Fi, tandis que la liaison cellulaire Wi-Fi élimine la zone non couverte lorsque les clients passent d'un réseau Wi-Fi à un réseau cellulaire ? ce qui augmente l'utilisation du Wi-Fi et la satisfaction. Ensemble, ces solutions maximisent l'expérience utilisateur, tout en permettant aux opérateurs de mieux gérer les coûts, notamment dans le cadre de réglementations telles que le « Roam Like at Home » en Europe.

Syniverse et Mobolize présenteront ces solutions lors de l'événement GSMA WAS (Wholesale Agreements & Solutions Conference) #9 à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 8 au 11 avril 2019. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Bill Hurley, directeur marketing chez Syniverse

« La fourniture de la meilleure expérience pour les utilisateurs mobiles constitue un défi, notamment à l'heure où la quantité de données utilisées à l'échelle mondiale ne cesse de croître. En collaboration avec Mobolize, nous sommes en mesure de résoudre cette problématique, en offrant des solutions qui gèrent de manière unique les données sur un appareil mobile, et qui se révèlent attractives pour les opérateurs et leurs utilisateurs mobiles. Cette solution fournit un avantage aux opérateurs mobiles et aux entreprises qui ont besoin de développer la confiance et la fidélité de leurs clients à leur marque. »

Colleen LeCount, vice-présidente principale des ventes mondiales et du marketing chez Mobolize

« L'objectif de Mobolize consiste à fournir une gestion intelligente des données sur appareil, qui fait la différence en termes de qualité d'expérience fournie par nos clients opérateurs mobiles. Nous apportons notre expertise en gestion des données sur les appareils mobiles, ce qui aide les opérateurs à améliorer leur performance. En combinaison avec les technologies innovantes et la position de leader de marché mondial de Syniverse, nous créons des services qui améliorent la valeur prospective des clients pour les opérateurs mobiles. »

À propos de Syniverse

Syniverse est la société la plus connectée au monde ? nous sommes à l'origine d'innovations qui propulsent les entreprises. Notre réseau mondial sécurisé touche plusieurs milliards de personnes et d'appareils. Notre plateforme d'engagement alimente les expériences personnalisées du futur. En outre, les millions de transactions sécurisées que nous favorisons chaque minute révolutionnent la manière dont les biens et les services sont échangés. Nous avons toujours encouragé les sociétés à réimaginer les limites du possible. Nous créons aujourd'hui des opportunités offrant le potentiel de changer le monde.

À propos de Mobolize

Les logiciels de gestion des données sur appareil de Mobolize permettent aux opérateurs mobiles de fournir des services et des produits à valeur ajoutée, qui améliorent l'expérience de données mobiles, assurent l'engagement des clients et augmentent la valeur prospective des clients (Customer Lifetime Value, CLV). Les solutions de Mobolize sont déployées sur des millions de smartphones Android et iOS.

