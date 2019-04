Concert annuel des professeurs au Conservatoire de musique de Rimouski





RIMOUSKI, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le grand concert annuel du Conservatoire de musique de Rimouski, en collaboration avec Sperct'Art Rimouski, aura lieu le jeudi 11 avril, 20 h, à la salle Bouchard-Morisset. Pour l'occasion, les professeurs interpréteront des oeuvres des répertoires classique et jazz.

« Je suis heureuse de vous inviter à ce concert où l'émotion, la fantaisie et les rythmes endiablés nous donnent rendez-vous ! Ce sera une belle occasion pour rencontrer l'équipe de professeurs hors pair auprès de qui les élèves ont la chance de se développer durant leurs études en musique au Conservatoire », lance la directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, Mme Annie Vanasse.

Durant le concert, le hautboïste Normand Forget, la flûtiste Anne Thivierge, l'altiste Line Giasson, la claveciniste et organiste Josée April, le saxophoniste Louis-Philippe Bonin, le percussionniste Gabriel Dionne, la violoniste Élise Lavoie, le violoncelliste James Darling, le pianiste Olivier Gosselin, la soprano Éthel Guéret et le Quatuor St-Germain, composé des violonistes Élise Lavoie et Hugues Laforte-Bouchard, de l'altiste Steeve St-Pierre et du violoncelliste James Darling, vous feront découvrir des oeuvres de Juliana Hodkinson, George Hamilton Green, Pierre Silvestrini, Antoni Vivaldi, Kirk O'Riordan, Jean Coulthard et Gabriel Dionne.

Concert annuel des professeurs

-- Jeu. 11 avril | 20 h

Salle Bouchard-Morisset du Conservatoire

22, rue Sainte-Marie, Rimouski

G5L 4E2

Billets

Les billets sont disponibles en ligne au www.spectart.com, par téléphone au 418 724-0800 ou à la billetterie de Spect'Art Rimouski (25, rue Saint-Germain Ouest), du lundi au vendredi de 12 h à 18 h. Le soir du spectacle, il sera possible de vous procurer des billets à la porte en argent comptant seulement.

Photo : des professeurs du Conservatoire de musique de Rimouski

© Jean-Pierre Rousseau

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

