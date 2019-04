Process Systems Enterprise : l'APM Forum de 2019 se concentre sur la numérisation pour les industries des processus





La conception numérique et les opérations numériques ont été au coeur du Forum 2019 de l'Advanced Process Modelling (APM) à Londres, où les principales organisations de l'industrie des procédés ont présenté comment les technologies de modélisation avancées aident à créer de la valeur dans des applications allant de l'accélération du délai de mise sur le marché des nouveaux produits pharmaceutiques à la maximisation de la production de plusieurs sites de traitement du pétrole et du gaz simultanément.

Le Professeur Costas Pantelides, Directeur général de Process Systems Enterprise (PSE) qui organise la conférence, a déclaré que les technologies qui combinent des connaissances préalables, sous la forme de modèles basés sur la physique, avec des données de laboratoire ou de plantes, ou utilisent des modèles non linéaires de substitution précis dérivés de modèles physiques à grande échelle, offrent maintenant des opportunités sans précédent pour explorer l'espace décisionnel et intégrer une connaissance approfondie des processus dans des systèmes décisionnels opérationnels.

Le conférencier principal, Bob Docherty, responsable stratégique de la conception numérique chez Pfizer, a présenté une vision globale de la numérisation dans l'industrie pharmaceutique qui permet un niveau de clarté des processus de fabrication jamais atteint auparavant. Mathias Oppelt, responsable de la simulation chez Siemens, a décrit comment Siemens met sur le marché des outils d'exploitation numériques intelligents, capables de générer de la valeur au quotidien, qui intègrent des modèles de processus haute-fidélité utilisant la technologie gPROMS de PSE, ainsi que des systèmes techniques intégrés capables de générer automatiquement des jumeaux numériques pendant la phase de conception.

Dans le volet des produits formulés, les présentateurs de GSK, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, BMS, UCB et Novo Nordisk ont décrit une gamme d'applications fondées sur l'environnement de gPROMS FormulatedProducts de PSE : des applications de conception numérique de bout en bout pour améliorer la recherche et la fabrication de substances et de produits pharmaceutiques, l'utilisation croissante de modèles mécaniques dans le développement de schéma de contrôle, de procédés de surveillance et le soft-sensing, et l'utilisation de jumeaux numériques pour optimiser les processus de fermentation. PSE et ses partenaires du Centre d'excellence NIZO ont lancé la nouvelle capacité de gPROMS Food pour la modélisation des produits et processus alimentaires.

Dans le domaine de l'énergie et des produits chimiques, le fabricant pétrochimique intégré SCG Chemicals a présenté l'utilisation de jumeaux numériques pour l'aide à la décision rapide des opérateurs pour leurs opérations de chlorure de vinyle monomère (VCM). DNV GL a exposé son environnement de conception numérique COSSMOS pour les systèmes navals intégrés, et RWTH Aachen a décrit comment la technologie d'optimisation permet désormais la conception simultanée de processus, d'équipements et de fluides de travail dans les cycles organiques de Rankine et les processus d'absorption de CO 2 . Siemens a fait la démonstration d'un jumeau numérique pour l'optimisation intégrée de la production des champs pétrolifères, intégré dans un tableau de bord Siemens XHQ, pour l'aide à la décision en salle d'exploitation.

PSE a lancé de nouvelles capacités majeures, y compris des capacités de conception numérique améliorées dans la prochaine plateforme de modélisation gPROMS 6, où les capacités de calcul haute performance (HPC) permettent maintenant d'exécuter des modèles complexes sur des clusters massivement parallèles pour permettre une exploration rapide et efficace des grands espaces de décision, et gPROMS Properties, nouvelles propriétés et plateforme thermodynamique avancée de PSE. La nouvelle plateforme d'applications numériques gPROMS pour construire, tester et déployer des applications numériques robustes et efficaces dans les systèmes d'automatisation ou de gestion des usines a été démontrée en utilisant un contrôleur prédictif de modèle non linéaire pour la production de polymères. Le nouveau gPROMS Web Applications System pour fournir des modèles à des utilisateurs "non modélisateurs" à travers l'organisation via des interfaces Web et le nouveau gPROMS ProcessBuilder qui permet des flux de travail transparents de la modélisation en régime permanent à la modélisation dynamique dans le même environnement ont également été annoncés.

Selon M. Pantelides, "plusieurs volets de la technologie de base s'unissent maintenant pour accélérer la conception numérique et apporter de nouvelles capacités intéressantes aux opérations. Les modèles de processus haute-fidélité sont au coeur de cette démarche. Tout évolue très vite".



