FinDev Canada annonce la composition de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW/ - FinDev Canada, filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC) a le plaisir d'annoncer la composition de son premier conseil d'administration officiel.

« Nous nous réjouissons de la nomination des membres formant le premier conseil d'administration officiel de FinDev Canada, dont la parité fait ma fierté », a déclaré Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC et présidente du conseil d'administration de FinDev Canada. « Ensemble, ces membres apporteront à l'organisation l'expérience, les compétences et l'expertise de calibre international dont elle a besoin pour accomplir son mandat d'appui à la croissance et à la durabilité des entreprises privées dans les pays en développement. Par cette approche, FinDev Canada pourra contribuer au renforcement de ces économies, à la création d'emplois, à l'autonomisation des femmes et à la réduction de la pauvreté. »

L'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes sont le point de mire des activités de FinDev Canada. « Notre conseil d'administration se mettra au service de l'ambition qui anime FinDev Canada, à savoir de s'établir comme une institution de développement du financement dynamique et innovante ayant une portée concrète, plus particulièrement pour les femmes. Nous avons d'ailleurs placé le cinquième objectif de développement durable des Nations Unies, visant l'égalité des sexes, au centre de tout ce que nous entreprenons et nous pensons qu'il est important que notre structure de gouvernance reflète cet engagement », souligne Paul Lamontagne, directeur général de FinDev Canada.

« Nous accueillons avec joie les nouveaux membres, tout en exprimant notre reconnaissance aux membres passés et actuels du Conseil d'administration d'EDC qui ont siégé à titre intérimaire à celui de FinDev Canada et ont assuré le leadership nécessaire à l'organisation durant sa première année d'existence », ajoute Mme Lavery.

En plus des membres nommés, le conseil compte quatre membres indépendants (**).

Conseil d'administration (biographies en pièce jointe) :

Mairead Lavery , présidente, Ottawa, Ontario Mimi Alemayehou , Dakar , Sénégal** Pierre Boivin , Sainte-Foy , Québec Albert Essien , Accra, Ghana ** Anne Gaboury , Québec, Québec** Karna Gupta , Oakville, Ontario Paul Lamontagne , directeur général, Montréal, Québec Elliot Lifson, Montréal, Québec Karen MacWilliam , Wolfville , Nouvelle-Écosse Andrea Stairs Krishnappa , Toronto, Ontario Jeffrey Steiner, Toronto ( Ontario )**

FinDev Canada

L'Institut de financement du développement du Canada inc., exerçant ses activités sous le nom commercial FinDev Canada, est une institution canadienne ayant pour mandat d'offrir des services financiers au secteur privé des pays en développement dans le but de lutter contre la pauvreté tout en favorisant la croissance économique. Ses activités s'articulent autour de trois thèmes principaux : le développement économique par la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'atténuation des changements climatiques. L'Institut de financement du développement Canada inc. est une filiale en propriété exclusive d'Exportation et développement Canada (EDC). Pour en savoir plus sur FinDev Canada, cliquez ici.

Conseil d'administration de FinDev Canada : BIOGRAPHIES

Mairead Lavery

Présidente du conseil

Ottawa (Ontario)

Mairead Lavery s'est jointe à Exportation et développement Canada en 2014 comme première vice-présidente du Groupe du développement des affaires. Dès ses débuts, elle s'est avérée une fervente promotrice de la société d'État et des exportateurs canadiens. Le 5 février 2019, Mme Lavery a été nommée présidente et chef de la direction; à ce titre, elle est déterminée à faire en sorte qu'EDC aide des milliers d'autres entreprises canadiennes à « percer, croître et réussir à l'étranger ». Avant de rejoindre les rangs d'EDC, elle a occupé plusieurs postes de haute direction chez Bombardier. En effet, pendant 16 ans, elle a géré des dossiers aussi complexes qu'importants, parmi lesquels les finances, la stratégie, la prospection de clientèle et la transformation opérationnelle. Depuis son arrivée à EDC, elle travaille activement à étendre le champ d'action de la société d'État au nom des exportateurs canadiens, et cherche à comprendre leurs besoins et à défendre leurs intérêts, tant au Canada que sur les marchés internationaux. Mme Lavery a également à coeur la responsabilité sociale et environnementale, surtout en ce qui concerne les changements climatiques, les droits de la personne et l'égalité des sexes. Première femme en 75 ans à être nommée chef de la direction d'EDC, elle estime essentiel de miser sur une main-d'oeuvre diversifiée et culturellement inclusive. Cette native de l'Irlande du Nord est titulaire d'un diplôme en comptabilité de gestion de l'Université Queen's de Belfast et est membre de l'Institute of Chartered Accountants de l'Irlande. En 2015, peu après ses débuts à EDC, elle a vécu un autre grand moment, celui-là de nature personnelle, dont elle est très fière : elle est devenue citoyenne canadienne.

Mimi Alemayehou

Dakar (Sénégal)

Mimi Alemayehou est directrice générale du Black Rhino Group (www.blackrhinogroup.com). Elle siège également au conseil d'administration de cette société de placement spécialisée dans le développement et l'acquisition d'actifs dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures dans toute l'Afrique. Elle était auparavant vice-présidente directrice de la Société de promotion des investissements privés à l'étranger (OPIC), l'agence de financement du développement du gouvernement des États-Unis, qui offre prêts, garanties et assurances afin de stimuler les investissements directs à l'étranger et le capital-investissement sur les marchés émergents. Ce poste lui a été offert par le président Obama, et c'est à l'unanimité que le Sénat a confirmé sa nomination. Pendant son mandat, soit de 2010 à 2014, l'OPIC a vu son portefeuille global atteindre 18 milliards de dollars, soit une augmentation de 24 %; son portefeuille africain, lui, a triplé, pour atteindre près de 4 milliards de dollars. Auparavant, George W. Bush avait nommé Mme Alemayehou administratrice au conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD). À ce titre, elle était donc la haute fonctionnaire du département du Trésor des États-Unis chargée de représenter le pays lors de discussions au sujet de problématiques en lien avec les politiques et le développement sur le continent. Henry Paulson, alors secrétaire au Trésor des États-Unis, lui a d'ailleurs remis le Distinguished Honor Award pour souligner son travail exceptionnel. En 2016, le président Obama l'a choisie pour siéger à son conseil consultatif sur les activités commerciales en Afrique, rôle qu'elle assume toujours aujourd'hui.

Pierre Boivin

Sainte-Foy (Québec)

Pierre Boivin a été nommé au Conseil administration d'EDC en juin 2018. Il est actuellement associé au sein du groupe du droit des affaires, leader national de l'Initiative Afrique et responsable du groupe métaux et mines de la région du Québec pour le cabinet d'avocats canadien McCarthy Tétrault LLP. Sa pratique se concentre sur les opérations de fusion et d'acquisition, les capitaux privés et les questions d'ordre commercial s'y rattachant, au Canada et à l'étranger. Membre de diverses associations, dont l'Association du Barreau canadien, l'American Bar Association et l'Association internationale du barreau, M. Boivin est vice-président du conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique et siège aux conseils d'administration de CPCS Transcom Limited et de NSIA Participations, une institution financière en Côte d'Ivoire où il représente la Banque Nationale du Canada. Il est par ailleurs diplômé de l'Institut des administrateurs de sociétés. Au fil des années, il a été reconnu dans de nombreux répertoires honorifiques d'avocats canadiens, notamment Who's Who Legal Canada (secteur minier), le Canadian Legal Lexpert Directory (secteurs minier, de l'électricité, du pétrole et du gaz, et du marché corporatif intermédiaire), le Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers, les Lexpert Special Editions of Leading Canadian Lawyers (secteur minier et énergie), et Chambers Global (énergie et ressources naturelles : droit minier, expert étrangers travaillant au Canada).

Albert Essien

Accra (Ghana)

Albert Essien offre des services de consultation et de conseil particulièrement à des entreprises des secteurs bancaire et financier. Il siège présentement au conseil d'administration d'Old Mutual Ltd, en Afrique du Sud, et est président du Fonds de dotation du Collège des médecins et chirurgiens du Ghana et de la Bourse du Ghana. Il a également été conseiller principal externe pour McKinsey & Co. En plus de 20 ans de carrière, M. Essien a occupé plusieurs postes au sein du Groupe Ecobank, dont ceux de directeur régional pour le reste de l'Afrique de l'Ouest anglophone (qui englobe la Guinée-Conakry, mais exclut le Nigéria) et pour les régions de l'Afrique orientale et australe (ESA). En 1990, il s'est joint au service des opérations bancaires d'Ecobank Ghana, où il a été, entre autres postes, directeur général adjoint (2001) et directeur général (2002). Il a ensuite été à la tête de l'expansion d'Ecobank dans l'ESA, qui a mené à l'ouverture de filiales dans sept pays (le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, la Zambie et le Malawi) et d'un bureau de représentation en Afrique du Sud. En mars 2014, il est finalement devenu chef de la direction du groupe. M. Essien a obtenu son diplôme en économie de l'Université du Ghana en 1979, et il a suivi un programme de perfectionnement des cadres supérieurs auprès de l'INSEAD (France et Singapour). Membre honoraire du Chartered Institute of Bankers du Ghana, il a notamment été nommé spécialiste du marketing de l'année par le Chartered Institute of Marketing en 2005, reçu un prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations lors des Ghana Banking Awards de 2015 et, en mai de la même année, été nommé banquier africain de l'année à la 9e édition des African Banker Awards pour sa contribution aux pratiques exemplaires dans le secteur. Albert Essien fait par ailleurs partie du réseau mondial de la Duke of Edinburgh International Award Foundation.

Anne Gaboury

Québec (Québec)

Anne Gaboury compte plus de 20 ans d'expérience en développement de la finance inclusive et du financement composite, expérience acquise notamment alors qu'elle était à la tête de Développement international Desjardins (DID), de 2002 à 2018. DID encourage le développement de systèmes financiers inclusifs grâce à trois stratégies principales : le développement des capacités, les placements par emprunt ou en actions, ainsi que l'implantation et la gestion des activités d'institutions financières spécialisées dans le financement des petites entreprises. Active dans plus de 30 pays, DID peut exercer ses activités grâce au soutien de divers ministères, investisseurs et institutions financières. Mme Gaboury a siégé au Conseil consultatif de FinDev Canada et au conseil d'administration de l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval, et elle préside actuellement le Conseil d'orientation stratégique de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Elle a aussi été membre du conseil d'administration du Conseil canadien pour l'Afrique (CCAfrique) et présidente du Comité de développement de la Fédération internationale des coopératives et mutuelles d'assurance (ICMIF). S'ajoute à son expérience professionnelle une vision multidisciplinaire qu'elle doit à ses études en psychologie (M.Ps.), en gestion des affaires (MBA) et en gouvernance (ASC).

Karna Gupta

Oakville (Ontario)

Karna Gupta a été nommé au conseil d'administration d'EDC en juin 2018. Il compte plus de 35 années d'expérience dans le secteur des technologies, et son expertise et ses réalisations couvrent de multiples domaines commerciaux en Amérique du Nord et à l'étranger. Auparavant, il a agi à titre de président et chef de la direction de l'ACTI. Il a également occupé les postes de chef de la direction à Certicom Corp - en plus de siéger à son conseil d'administration -, de président de la division de la facturation à Comverse Technology, de chef du marketing à Comverse Americas et de président de Sitraka mobility, ainsi que plusieurs postes de haute direction au sein de Bell Canada, dont celui de vice-président de la gestion et du développement des produits. M. Gupta siège actuellement à de nombreux conseils, notamment en tant qu'administrateur indépendant pour Kloudville et Baylis Medical et président du conseil pour VOTI Inc. et ventureLAB. Il est titulaire d'un MBA en marketing et en finance de l'Université Concordia à Montréal. Il a aussi été récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II.

Paul Lamontagne

Montréal (Québec)

Entrepreneur social animé par une volonté de faire bouger les choses, Paul Lamontagne possède une vaste expérience dans les milieux des services bancaires, du capital-investissement, du capital-risque et des investissements à retombées sociales, à laquelle s'ajoute sa réputation de bâtir des équipes dynamiques et d'obtenir des résultats. Par le passé, il a été associé directeur général de l'investissement à Capafrica, un groupe canadien de capital-investissement investissant dans les secteurs de l'énergie renouvelable, des infrastructures et des télécommunications en Afrique. Auparavant, M. Lamontagne était responsable, Afrique et Moyen-Orient, Banques mondiales à la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Il a par ailleurs été chef de la direction fondateur d'Enablis Financial Corporation, où il a proposé un nouveau modèle d'investissement à retombées sociales dans de jeunes PME en Afrique du Sud, au Kenya et en Tanzanie. M. Lamontagne est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université McGill ainsi que d'un MBA de l'Institut d'études politiques de Paris.

Elliot Lifson

Montréal (Québec)

Nommé au conseil d'administration d'EDC en mars 2012, Elliot Lifson est vice-président de Vêtements Peerless inc. et président de la Fédération canadienne du vêtement, en plus de siéger au conseil d'administration de l'Institut des manufacturiers du vêtement du Québec. Par le passé, il a été président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où il siège maintenant à titre de conseiller. M. Lifson fait également partie du comité du gouvernement du Québec d'Export Québec et du conseil d'administration de nombreux organismes de bienfaisance. Il est professeur à la Faculté de gestion Desautels de l'Université McGill, où il a reçu le Prix d'excellence en enseignement; de plus, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2012 et la médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat en novembre 2017. Diplômé en droit de l'Université de Montréal et membre du Barreau du Québec, M. Lifson est aussi titulaire d'un MBA de la Ivey School of Business de l'Université Western Ontario.

Karen MacWilliam

Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Karen MacWilliam a été nommée au conseil d'administration d'EDC en juin 2018. Forte de 32 ans d'expérience dans les domaines des assurances et de la gestion des risques, Mme MacWilliam a tour à tour été souscriptrice et courtière en assurance, puis directrice des risques globaux à Vancouver et à Edmonton. Elle dirige également depuis 1998 une entreprise de services-conseils prospère, qui est présente partout au Canada. Mme MacWilliam a par ailleurs déjà été directrice d'Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse, de la BC Society of Fellows of the Insurance Institute of Canada et de la BC Risk and Insurance Management Association. Elle a enseigné la gestion des risques à l'Université Dalhousie, à l'Université Simon-Fraser et à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, et a agi comme témoin expert pour des questions d'assurances et de gestion des risques devant des tribunaux en Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Écosse. Originaire de Vancouver, Mme MacWilliam est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université de la Colombie-Britannique et détient les titres de PAA et de FPAA de l'Institut d'assurance du Canada de même que celui de CRM du Global Risk Management Institute.

Andrea Stairs Krishnappa

Toronto (Ontario)

Andrea Stairs Krishnappa est membre du conseil d'administration d'EDC depuis juin 2018. En tant que directrice générale d'eBay Canada et Amérique latine, elle est à la tête de la stratégie et des opérations dans 27 pays pour l'un des plus grands marchés électroniques au monde. Elle est responsable des services d'achat et de vente ainsi que de la supervision des différentes activités d'eBay Canada et Amérique latine, comme le marketing, la gestion de produit, la prospection et les relations avec le public et les gouvernements. Mme Stairs Krishnappa a auparavant été directrice générale d'eBay Canada et chef du marketing canadien, en plus de jouer un rôle déterminant dans l'élaboration de la version en français canadien du site Web de l'entreprise. Elle siège à plusieurs conseils, dont ceux de l'École nationale de ballet du Canada, de la Chambre de commerce de la région de Toronto et de l'Ontario's Panel on Economic Growth & Prosperity. Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université McGill, ainsi que d'un doctorat en jurisprudence et d'un MBA de l'Université de Toronto. En outre, Mme Stairs Krishnappa a été nommée parmi les 100 Canadiennes les plus influentes selon le Réseau des femmes exécutives, dans la catégorie des dirigeantes.



Jeffrey Steiner

Toronto (Ontario)

M. Steiner a été membre du conseil d'administration d'EDC de 2010 à 2018. Il est le chef de la direction de New Franchise Media inc., firme de création cinéma et télévision. Ancien président et chef de la direction de la Toronto Economic Development Corporation (TEDCO), il a aussi été membre du conseil d'administration de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario pendant trois ans. Actuellement, il assure la coprésidence du conseil des gens d'affaires Canada-Émirats arabes unis et participe activement au milieu des jeunes entreprises innovantes en tant que dirigeant d'Angel Investors Ontario. Il est aussi membre de la Young Presidents' Organization (YPO), du Barreau du Haut-Canada et de l'Institut des administrateurs de sociétés, qui lui a conféré le titre IAS.A en matière de gouvernance. Enfin, M. Steiner siège au conseil de plusieurs sociétés minières et technologiques du Canada inscrites à la Bourse de Toronto.

