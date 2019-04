La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation - Félicitations aux huit lauréats!





LAVAL, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a célébré le parcours exceptionnel de huit adultes en formation en soulignant la persévérance dont ils font preuve au quotidien, dans le cadre du 11e concours La persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation. Sept d'entre eux ont reçu une bourse de la FAE et la 8e personne a reçu une bourse du Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF), partenaire de cette aventure depuis de nombreuses années.

La FAE félicite : Karine Lachance du Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, à Vaudreuil-Dorion; Daniel Jacques du Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bhérer, à Québec; Elsa Aydee Merino Pena du Centre Pauline-Julien à Montréal; Trish-Ann Joncas-Curie du Centre le Tremplin, à Laval; Tony Leonard Teodorescu du Centre de ressources éducatives et pédagogiques (CREP), à Montréal; Fatime Site du Centre d'éducation des adultes Jeanne-Sauvé, à Dorval; Stéphanie Cowan, du Centre d'éducation des adultes des Draveurs, à Gatineau; et Mwami-Alame Cinamula, du Centre régional intégré de formation à Granby.

Lors d'une cérémonie émouvante, les élèves présents ont partagé leur cheminement et leur expérience personnelle, ce qui a permis aux personnes déléguées de mieux connaître la réalité des secteurs de l'EDA et de la FP. « Soutenir les adultes persévérants, engagés et motivés à réussir leur parcours scolaire, malgré les défis que cela représente, reflète parfaitement les valeurs humanistes que défend la Fédération autonome de l'enseignement. La population d'élèves à besoins particuliers ne cesse d'augmenter dans ces secteurs. Ce coup de pouce vise donc à les encourager à croire en eux et à reconnaître leurs capacités afin qu'ils se bâtissent un avenir de qualité », a souligné Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle à la FAE et responsable du dossier des adultes en formation.

« Les bourses que nous avons remises visent aussi à valoriser l'école publique, ses élèves ainsi que son personnel enseignant, et à les reconnaître comme de précieux moteurs d'avenir. Soulignons d'ailleurs la quantité record de candidatures reçues cette année, soit près d'une centaine. De plus en plus de lauréates et lauréats incarnent les visages de la persévérance et ceci nous donne espoir pour l'avenir », a ajouté Mme Morel. C'est pourquoi ces « visages » se retrouveront sur une affiche distribuée dans tous les centres d'EDA et de la FP sur les territoires des syndicats affiliés de la FAE.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 43 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

