nominations du conseil des ministres





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Luc Castonguay est nommé, à compter du 8 avril 2019, vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Castonguay est administrateur d'État affecté auprès de la présidente de l'Office des professions du Québec.

Mme Isabelle Leclerc, M. Simon Pierre Lévesque et Mme Caroline Senneville sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Tribunal administratif du Québec

Mme Evelyne Des Aulniers est nommée membre médecin à temps partiel affectée à la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. Mme Des Aulniers est médecin évaluatrice en invalidité à Retraite Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Vincent Lehouillier est nommé membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

