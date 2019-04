ACI-NA Environmental Achievement Awards - YQB s'illustre parmi les plus grands aéroports d'Amérique du Nord pour sa bonne gestion environnementale





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a été récompensé par le Airports Council International - North America (ACI-NA) lors de la soirée de remise de prix des Environmental Achievement Awards qui récompensent le travail soutenu et les réalisations des aéroports nord-américains en matière de sensibilisation et d'innovation environnementale. Le plan de gestion environnemental de YQB s'est démarqué dans la catégorie Mitigation.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous recevons ce prix et les éloges qui l'accompagnent. On nous a rapporté que les juges ont été particulièrement impressionnés par les économies d'énergie réalisées à YQB dans les dernières années. Ils considèrent que les réalisations de l'aéroport de Québec vont au-delà de tout ce qui avait été mis en oeuvre dans le cadre de projets aéroportuaires par le passé et citent d'ailleurs YQB comme un exemple à suivre. On ne pourrait être plus heureux et fiers de nos employés qui travaillent d'arrache-pied jour après jour pour innover et atteindre les plus hauts standards de l'industrie », a indiqué M. Gaëtan Gagné, président et chef de la direction de YQB.

Le prix reçu récompense entre autres la stratégie de développement durable déployée dans le cadre du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'aérogare. Ces travaux ont complètement transformé le visage de l'aéroport et ont permis des améliorations concrètes tant sur le plan de la technologie que sur le plan du développement durable. Intégrer le développement durable très tôt dans le projet a permis des économies substantielles du côté des dépenses énergétiques tout en diminuant les émissions de GES. Grâce au déploiement de différentes mesures d'économie d'énergie, en 2018, YQB a réduit ses émissions de GES de 54 % par rapport à 2016, et ce, malgré la superficie de l'aérogare qui a doublé. De même, malgré les travaux de construction importants, l'excellente gestion des matières résiduelles s'est traduite, en 2017, par un taux de récupération des matières recyclables de 63,8 %, ce qui place YQB au deuxième rang parmi les aéroports canadiens.

La stratégie de développement durable de YQB s'articule autour du Manuel de développement durable, qui s'appuie sur le Sustainable Airport Manual (SAM). Le cadre du SAM est utilisé par plusieurs aéroports internationaux qui font figure de leader dans le domaine du développement durable (San Francisco, San Diego, Chicago, Atlanta, Paris, Amsterdam, etc.). Il préconise l'intégration du développement durable très tôt dans la planification des projets et des activités.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée, qui depuis le 1er novembre 2000, assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

Distinctions récentes :

2019 - Meilleures pratiques environnementales - ACI-NA

2019 et 2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par Morneau Shepell et The Globe and Mail

2018 ? Prix Milieu de travail d'exception par et 2018 - Prix de l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien

l'innovation et de l'excellence aéroportuaire - Grands prix du tourisme canadien 2018 - Meilleures pratiques en communication - ACI-NA

2018 ? Prix INOVA de l'Institut de développement urbain du Québec

2018 ? Certification Airport Carbon Accreditation, niveau 2

2018 ? Grands Prix du génie-conseil québécois - Prix Bâtiment mécanique-électrique

2017 et 2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in North America

2015 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Best lounge in 2017 ? Prix Élixir PMI-Montréal pour la gestion remarquable du projet YQB 2018

2017 ? Prix Boomerang ? Grand Prix site ou application - service de l'année pour l'application mobile « YQB, Aéroport de Québec »

2016 - Prix Boomerang - Grand Prix site ou application - service de l'année pour le site « aeroportdequebec.com »

2016 ? Priority Pass Lounge of the Year Awards - Mention Highly Commended

2013, 2011 et 2010 ? Aéroport le plus apprécié en Amérique du Nord, dans la catégorie de 0 à 2 millions de passagers, selon Airport Service Quality (ASQ)

