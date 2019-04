Invitation aux médias - Maternelle 4 ans - Le gouvernement improvise et rate sa cible





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Des représentantes des CPE et des milieux familiaux régis et subventionnés manifesteront demain devant le bureau du premier ministre, à Montréal, pour dénoncer l'improvisation du gouvernement dans le dossier des maternelles 4 ans. La CSN réaffirme par ailleurs que les services de garde éducatifs régis et subventionnés représentent la meilleure option, en particulier pour les enfants de 4 ans les moins favorisés. Une nouvelle campagne sera lancée à cette occasion.

Date : Le jeudi 4 avril 2019



Heure : 12 h 30



Quoi : Manifestation, discours et possibilité d'entrevues



Endroit : Devant le 2001, avenue McGill College, Montréal



Qui : Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN

Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Louise Labrie, représentante de plus de 10?000 éducatrices en CPE

Karine Morisseau, représentante de plus de 3200 RSG

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 16:45 et diffusé par :