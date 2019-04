Avis aux médias - Coveo reçoit le premier ministre François Legault





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Coveo, entreprise québécoise leader en intelligence artificielle, recevra le premier ministre du Québec, M. François Legault, le jeudi 4 avril à 13h.

Cette visite est publique et conséquemment ouverte aux médias, il n'est toutefois pas prévu que le premier ministre s'adresse aux médias. MM Louis Têtu, chef de la direction, et Laurent Simoneau, chef des technologies de Coveo, seront disponibles pour donner des entrevues à la suite de la visite.

Afin de faciliter l'arrivée et la circulation des journalistes et techniciens qui suivront le premier ministre, il serait grandement apprécié que vous confirmiez votre présence . Coveo se soumet à des réglementations très strictes en matière de protection de données et tous nos visiteurs doivent porter une carte d'accès lorsqu'ils sont dans nos installations.

AIDE MÉMOIRE





DATE : 4 avril 2019



HEURE : 13h à 14h



LIEU : Siège social de Coveo

3175 chemin des Quatre-Bourgeois, suite 200

Québec

