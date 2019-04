Conservatoire de musique de Trois-Rivières : un succès renouvelé pour l'événement-bénéfice





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le mardi 26 mars dernier, sous la coprésidence d'honneur de David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois Rivières, et de Julie Boulet, conseillère pour le Service de développement économique et forestier de La Tuque, se tenait l'événement-bénéfice 2019 du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, Passion Musique, au Foyer Gilles-Beaudoin de la salle J. A. Thompson. L'activité a permis à la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec d'amasser 17 500 $.

Durant la soirée, les invités ont assisté à une prestation intimiste de Valérie Milot, harpiste diplômée du Conservatoire de musique de Trois-Rivières où elle enseigne maintenant, de même qu'au Conservatoire de musique de Montréal. « Originaire de Trois-Rivières, Valérie est une ambassadrice d'exception pour le Conservatoire et pour sa ville natale. Par sa personnalité, sa générosité et son talent, elle véhicule ce qui se fait de mieux, ici, au Conservatoire », énonçait M. Jean-François Latour, directeur du CMTR. Pour l'occasion, Mme Milot a joué sur sa nouvelle harpe, Apollonia, qui lui est généreusement prêtée M. Roger Dubois du Groupe Canimex. Étaient également présentées des prestations de diplômés et amis du Conservatoire.

Les fonds amassés seront utilisés en totalité pour soutenir financièrement les jeunes talents de la relève artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec en leur assurant l'accessibilité à des études au Conservatoire de musique de Trois-Rivières et en finançant diverses activités pédagogiques. Les organisateurs remercient chaleureusement le partenaire présentateur de l'événement-bénéfice, la Caisse Desjardins de Trois-Rivières, et le partenaire média, Rouge FM.

« Les diplômés et amis du Conservatoire qui ont participé aux prestations musicales ont su se servir des habiletés qu'ils ont développées au cours de leur cheminement académique comme catalyseurs de succès dans leur carrière professionnelle. Devenus avocats, professeurs, directeurs, agents de soutien aux opérations, spécialistes des communications, etc., ils sont la preuve vivante que le Conservatoire forme bien plus que des musiciens ; il forme des gens exceptionnels, rigoureux, disciplinés, créatifs, innovateurs et aptes à travailler en équipe. Il forme des gens capables de compter, d'écouter, d'interagir, de comprendre ce qui fait vibrer autrui, d'apprendre la théorie et de la livrer avec finesse et émotion. Le Conservatoire forme des gens outillés pour l'avenir, prêts à participer activement au développement culturel et économique de leur région », soutenait M. Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et président d'honneur de l'événement-bénéfice.

Sur la photo :

Jean-François Latour, directeur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières,

Julie Boulet, coprésidente d'honneur, conseillère pour le Service de développement économique et forestier de La Tuque

David Bélanger, coprésident d'honneur, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières

Nathalie Letendre, directrice générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire

Le Conservatoire remercie tous les partenaires de cette soirée :

Canadian Tire, Trois-Rivières, Chocolats Samson, Ciné-Campus, Cultur3R, Festivoix, Jean-Éric Guindon, Kinipi spa nordique et hébergement, Hugo Landry, artiste peintre, Louis Valentine, photographe, Men's seasons, Musée Pierre-Boucher, Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Pizzéria ODM, Restaurant Les Contrebandiers, Urbanithé

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE TROIS-RIVIÈRES



Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique de la Mauricie et du Centre-du-Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca



SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

