Tout le mois d'avril et jusqu'au 14 mai 2019, au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec : les examens terminaux en musique devant public et jury





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 2 avril au 14 mai 2019, 66 élèves du Conservatoire provenant de diverses régions du Québec se présenteront à leur examen de fin de premier ou de deuxième cycle universitaire (baccalauréat ou maîtrise) en musique, devant public et jury.

Cette année, 18 disciplines musicales seront représentées, allant du violon à la percussion, en passant par le chant, le saxophone et la composition électroacoustique. Les prestations se dérouleront toutes au Conservatoire de musique de Montréal. L'entrée est libre. Consultez l'horaire des examens terminaux de 2019 >>

« Ces moments intenses et uniques, des récitals d'une heure en solo, sont parfois l'aboutissement de plus de dix années de formation musicale. En assistant aux examens, le public privilégié aura l'occasion de découvrir la relève musicale du Québec avant qu'elle ne prenne son envol professionnel ! » affirme M. Régis Rousseau, directeur des études à la direction générale du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

En 75 ans d'existence, le Conservatoire a fait partie du parcours de Yannick Nézet-Séguin, de Jacques Lacombe, de Jean-Marie Zeitouni, d'Alain Trudel, de Jean-François Rivest, tous chefs d'orchestre de renom. Pensons aussi à la violoniste Angèle Dubeau, la contralto Marie-Nicole Lemieux, la harpiste Valérie Milot, la claveciniste et animatrice Catherine Perrin ou les compositeurs Jacques Hétu et Claude Vivier, qui ont tous étudié au Conservatoire.

Concours et examens des finissants du Conservatoire devant public et jury

-- Du 2 avril au 14 mai | Conservatoire de musique de Montréal | 4750, avenue Henri-Julien

Entrée libre | Consultez l'horaire détaillé

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution de formation supérieure en arts de la scène fondée par Wilfrid Pelletier en 1942. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents d'ici comme en témoigne le rayonnement exceptionnel de ses diplômés. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Les établissements qui le composent sont situés au coeur de la vie éducative, culturelle et économique des régions où ils sont implantés. Ils offrent des milieux de vie et d'études à échelle humaine, parmi les plus riches et stimulants. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 15:48 et diffusé par :