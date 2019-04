Invitation aux médias - Projet de loi sur la Régie du logement : Une véritable réforme réclamée par plus de 150 organismes





MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) tiendra une conférence de presse avec des organisations alliées afin de réclamer une véritable réforme de la Régie du logement. Alors que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a déposé le décevant projet de loi 16 sur la Régie, le RCLALQ exigera des changements profonds à la Régie afin de la rendre réellement juste et accessible pour les locataires.

Le RCLALQ mène actuellement une importante campagne demandant une réforme complète de la Régie du logement appuyée par plus de 150 organisations des milieux communautaires et syndicaux ainsi que par plusieurs milliers de citoyenNEs.

Conférence de presse

Date : 4 avril 2019, 11h

Lieu : 6839 Drolet, 2e étage, local 12 (entrée porte sud)

Prendront la parole :

Maxime Roy-Allard , porte-parole du RCLALQ

, porte-parole du RCLALQ Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté

Christian Daigle , président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) Me Daniel Crespo , avocat, Association des juristes progressistes

