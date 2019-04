Ninepoint Partners lance le Trade Finance Fund





TORONTO, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP, l'une des principales sociétés de gestion d'actifs non traditionnels au Canada, est heureuse d'annoncer le lancement du Ninepoint Trade Finance Fund en collaboration avec Highmore Group Advisors, une société de gestion d'actifs non traditionnels établie à New York, qui agira à titre de conseiller et qui procédera à l'initiation et à la souscription de transactions qui s'alignent avec les directives de placement du fonds.



Le Ninepoint Trade Finance Fund fournira aux investisseurs institutionnels et à valeur nette élevée ainsi qu'à leurs conseillers l'accès au financement et à l'affacturage des commandes et de l'approvisionnement de petites et moyennes entreprises situées aux États-Unis, le tout garanti par les actifs de celles-ci. La durée varie habituellement entre 30 et 120 jours. Le processus de placement comprend plusieurs niveaux de souscription et de surveillance du risque.

Selon un rapport de la Chambre de commerce internationale, le flux des échanges mondiaux devrait atteindre un total de 19 billions de dollars US d'ici 2020. La majorité de ces échanges est stimulée par un nombre croissant de petites et moyennes entreprises qui font souvent face à des contraintes en matière de capital lorsqu'elles veulent profiter d'occasions de croissance de leurs revenus. Cette situation crée des occasions importantes pour les sociétés financières non bancaires telles qu'Highmore.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Highmore et de faire profiter les investisseurs canadiens de leur profonde expertise du marché américain du financement des transactions commerciales. » affirme Ramesh Kashyap, directeur général, responsable du groupe, Groupe de revenu alternatif, Ninepoint Partners. « Highmore permet à nos clients de bénéficier d'un accès supplémentaire à un marché du crédit important ainsi que des capacités d'exécution d'une équipe que nous considérons parmi les meilleures du milieu. » ajoute James Fox, associé directeur à Partenaires Ninepoint.

« Nous avons le plaisir de collaborer avec une société comme Ninepoint en présentant notre offre et notre vision aux investisseurs et aux conseillers. » indique Dipak Jogia, associé directeur et cofondateur de Highmore. « Les connaissances et l'expertise de Ninepoint dans le secteur non traditionnel, et précisément dans le marché des titres de créances privées, font d'elle la partenaire idéale. » poursuit-il.

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l'une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment une base diversifiée, un revenu alternatif et des actifs réels.



Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint, veuillez visiter le site www.ninepoint.com ou communiquez avec nous par téléphone au 416 299-9906 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com .

Highmore est une société de gestion d'actifs non traditionnels dont le siège social est à New York. Elle investit à l'échelle mondiale dans les marchés publics et privés et offre à ses clients des solutions de placement novatrices. Les fondateurs de la société ont une riche expérience au sein de diverses sociétés telles que Man Group, FrontPoint Partners, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup et Oppenheimer & Co., où ils ont mis sur pied des sociétés de placement, lancé des stratégies de placement non traditionnel et différenciées, géré des fonds et supervisé des actifs dont la valeur est de plus de 25 milliards de dollars. Les partenaires principaux ont une vaste expérience auprès de familles fortunées à valeur nette très élevée, notamment en faisant croître des entreprises complexes, en commercialisant de nouvelles technologies et en dirigeant des activités politiques et philanthropiques d'envergure. Cette vaste expérience permet à Highmore de s'engager pleinement auprès de ses clients, non seulement en protégeant et en faisant croître leurs actifs, mais aussi en aidant véritablement les clients qui souhaitent changer les choses : que ce soit en favorisant l'expansion d'une entreprise familiale prospère, en lançant une nouvelle entreprise, en agissant concrètement en faveur de leur collectivité ou simplement en assurant le bien-être des générations futures. Highmore gère et conseille des fonds de placement dont la valeur des actifs excède 1,7 milliard de dollars.

Drew Williams Adam Bernards

Directeur général, Marketing Directeur principal, comptes Partenaires Ninepoint LP Goldman Communications inc. dwilliams@ninepoint.com adam@goldman-communications.com 1 416 943-4994 1 416 322-2863

