Axfood choisit Tradeshift pour sa solution d'automatisation de bout en bout





Tradeshift, leader en paiements pour les chaînes logistiques et les places de marché, a été sélectionnée par Axfood pour offrir une transformation numérique à ses processus d'approvisionnement (procure-to-pay). En choisissant Tradeshift, la société d'épiceries de 48 milliards SEK entend collaborer avec ses fournisseurs de manière plus efficace, développer l'innovation et favoriser l'efficience.

Axfood a été créée en 2000 et constitue le deuxième plus grand acteur sur le marché de la distribution alimentaire en Suède, avec une part de marché d'environ 20 pour cent. Grâce à Tradeshift Buy and Pay, Axfood entend résoudre les problèmes présentant des processus complexes et un manque de transparence et de traçabilité avec les fournisseurs et les achats.

Axfood a sélectionné Tradeshift pour l'interface intuitive et les fonctionnalités de sa solution, son expérience sur le marché suédois, ainsi que pour la confiance et la transparence que Tradeshift a établies aux côtés d'Axfood à travers cet engagement.

Tradeshift sera utilisée pour numériser et simplifier l'ensemble du processus de paiements d'Axfood, notamment son engagement auprès de ses fournisseurs. Tradeshift fournit à Axfood une interface moderne facile à utiliser, des pratiques d'embarquement de fournisseurs leaders du secteur, des fonctionnalités de paiement de bout en bout pour la chaîne logistique, ainsi qu'une place de marché innovante qui soutient les sociétés de distribution possédant des franchises. Grâce à Tradeshift, Axfood entend veiller à ce que tous les fournisseurs concernés bénéficient d'une solution simple et facile d'utilisation.

« Ce projet nous confère une solution de bout en bout pour gérer nos processus sur une place de marché personnalisable, notamment l'ensemble de nos relations avec les fournisseurs », a déclaré Annika Åberg, propriétaire de projets chez Axfood. « Tradeshift nous permet de numériser l'intégralité du processus grâce à une solution moderne et facile d'utilisation pour les utilisateurs et les fournisseurs, améliorant ainsi la collaboration, l'efficience et les indicateurs globaux de processus. »

« La décision d'Axfood consistant à utiliser les solutions de Tradeshift indique une évolution fondamentale dans la manière dont l'entreprise entend travailler avec ses fournisseurs, en apportant une approche plus simple et plus rationalisée qui accorde la priorité au numérique en matière d'achats et de paiements B2B », a déclaré Christian Lanng, PDG et cofondateur de Tradeshift. « Nous sommes ravis de participer à la quête d'Axfood consistant à bénéficier d'une chaîne logistique efficace et collaborative. »

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

À propos d'Axfood

Axfood entend devenir le leader des produits alimentaires bons et durables. Notre famille de sociétés inclut les chaînes de magasins Willys et Hemköp, ainsi que Tempo, Handlar'n et Direkten. Les ventes B2B sont gérées via Axfood Snabbgross, et notre société support Dagab est responsable du développement des produits, des achats et de la logistique du Groupe. La famille Axfood inclut également Mat.se, Middagsfrid et Urban Deli, ainsi que les sociétés partiellement détenues Apohem et Eurocash. Le Groupe compte au total plus de 10 000 employés, et enregistre un chiffre d'affaires de près de 50 milliards SEK. Axfood est cotée au Nasdaq Stockholm depuis 1997, et son propriétaire principal est Axel Johnson AB. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.axfood.se.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 3 avril 2019 à 15:05 et diffusé par :