La ville de Toronto et les régions d'York et de Peel bénéficieront d'une protection contre l'érosion





BRAMPTON, ON, le 3 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations et les feux de forêt pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte et la classe moyenne.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Jennifer Innis, présidente du conseil d'administration de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ont annoncé aujourd'hui un financement pour des initiatives de protection contre l'érosion dans les régions de Toronto, de Peel et d'York.

Au cours des dernières années, de violentes tempêtes dans la région de Toronto ont causé une érosion importante, endommageant des propriétés résidentielles et commerciales, des sentiers récréatifs, des routes, des conduites d'eau et des égouts sanitaires, et rendant ces sites plus vulnérables aux futurs phénomènes météorologiques violents. C'est pourquoi le projet de gestion de l'érosion des ravins et d'atténuation des risques de la région de Toronto vise à s'attaquer à l'érosion à 111 endroits dans la région de Peel, dans la région d'York et dans la ville de Toronto au cours des 10 prochaines années.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet comprennent la protection des maisons et des routes locales contre l'instabilité des pentes, la protection d'espaces publics comme le sentier récréatif Don Doan de Brampton, le parc Thornhill's Bercy (Wycliffe), le parc Ernest Seton de Toronto et plus encore.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 22 millions de dollars au projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Les municipalités partenaires de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région assumeront le reste des coûts.

Citations

« La prise de mesures pour prévenir l'érosion le long du réseau de ravins aidera à protéger les familles et les entreprises de Toronto, de Peel et d'York pendant les fortes tempêtes et le dégel printanier. Investir dans les infrastructures permet d'améliorer la qualité de vie des résidents et de leurs enfants. Ces investissements créent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ouvrent la voie à une croissance économique à long terme qui profite à tous. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui pourront résister aux futures catastrophes naturelles et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région s'est engagé à protéger les gens et les propriétés, et à réduire les risques de dommages coûteux liés à l'érosion sur notre territoire. Le projet de gestion de l'érosion des ravins et d'atténuation des risques de la région de Toronto aidera l'OPNTR et ses partenaires à réduire les impacts négatifs de l'érosion et à rendre nos collectivités plus résilientes. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires municipaux à la mise en oeuvre de ce plan grâce à la généreuse contribution du gouvernement du Canada. »

Jennifer Innis, présidente du conseil d'administration, Office de protection de la nature de Toronto et de la région

« Ce financement aidera à lutter contre l'érosion dans l'ensemble du bassin hydrographique de la rivière Humber et à atténuer les graves répercussions de l'érosion sur les collectivités de la région de Caledon et de Peel. Je tiens à remercier nos partenaires fédéraux d'avoir fait des investissements clés dans des infrastructures municipales qui soutiendront et protégeront notre environnement naturel et bâti. »

Allan Thompson, maire, Ville de Caledon

« Nous sommes reconnaissants du financement annoncé par le gouvernement du Canada pour la protection contre l'érosion. Nous disposons à Brampton d'un vaste réseau de sentiers qui bénéficiera de cette initiative. Le personnel de la Ville de Brampton travaillera en collaboration avec l'OPNTR pour protéger les résidents, les sentiers et les propriétés commerciales contre les catastrophes naturelles. »

Patrick Brown, maire, Ville de Brampton

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure du gouvernement fédéral, Investir dans le Canada , qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques.

, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques. Les investissements dans les infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques font partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, ce qui constitue l'un des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, ce qui constitue l'un des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Les annonces contenues dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan Investir dans le Canada du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays.

du gouvernement, dans le cadre duquel le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour construire des infrastructures dans les collectivités partout au pays. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Liens connexes

