D-BOX signe une première entente avec PVR Cinemas, le plus important exploitant de salles de cinéma en Inde





MONTRÉAL, 03 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif et PVR Cinemas, un leader dans l'exploitation de salles de cinéma en Inde, ont le plaisir d'annoncer la signature d'une première entente qui permettra l'ajout de 400 fauteuils de mouvement D-BOX dans quatre cinémas situés à Bombay et New Delhi. L'installation est prévue pour l'automne prochain dans neuf salles de cinéma et comprend une combinaison de sièges emblématiques de D-BOX et de fauteuils de mouvement inclinables confortables et luxueux de D-BOX.



Malgré le fait que l'expérience immersive de l'entreprise connaisse un franc succès auprès des cinéphiles partout sur la planète, il s'agit d'une toute première incursion de D-BOX sur le marché indien. Puisque ce dernier figure parmi les plus féconds du monde, on s'attend à ce qu'il atteigne 3,7 milliards de dollars d'ici 2020, selon un rapport publié par la Chambre de commerce et de l'industrie PHD*.

Cette nouvelle entente accentue l'engagement de PVR Cinemas de fournir à ses clients une soirée exceptionnelle. Elle arrive à un moment où de plus en plus d'exploitants de salles de cinéma cherchent des façons alléchantes d'attirer les cinéphiles pour livrer bataille à la popularité croissante des services de vidéo en continu. Au fil des années, l'atout indéniable qu'offre la technologie de mouvement s'est avéré un ajout rentable pour les salles de cinéma désireuses de proposer des expériences de divertissement qui sortent de l'ordinaire.

« Ce nouveau partenariat avec PVR Cinemas, le plus grand diffuseur de films de qualité en Inde, coïncide avec notre dixième anniversaire dans l'industrie du cinéma, ce qui le rend encore plus spécial pour nous », affirme Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Bien entendu, nous sommes toujours très enthousiastes au moment de présenter notre technologie du mouvement à de nouveaux auditoires, mais cette entente est particulièrement prometteuse en raison de l'engouement des Indiens pour l'expérience cinématographique et leur admiration notoire pour se plonger dans des histoires passionnantes. »

Sanjeev Kumar Bijli, codirecteur de PVR Ltd indique que « l'innovation demeure au coeur de nos activités et nous sommes heureux de lancer les premiers fauteuils de mouvement D-BOX en Inde. Notre succès repose sur la confiance que clients et partenaires témoignent à notre marque et nous sommes assurés que cette nouvelle technologie bonifiera leur expérience dans nos salles de cinéma. »

Il poursuit que son entreprise « félicite D-BOX pour cette percée en Inde et lui souhaite le meilleur des succès dans la réalisation de leurs projets. »

Gautam Dutta, président et chef de la direction de PVR Cinemas, pour sa part, ajoute : « Ici, chez PVR, nous cherchons toujours à rehausser l'expérience de nos clients dans nos salles. Avec ce lancement, nous permettons à nos auditoires en Inde d'expérimenter l'unique technologie du mouvement immersif D-BOX reconnue mondialement. En accord avec notre stratégie commerciale, nous visons à satisfaire les attentes de notre public avisé en matière d'innovation. Nous sommes positifs quant au succès de cette technologie et poursuivrons nos efforts pour proposer des expériences cinématographiques et divertissantes améliorées dans nos salles. »

« Avec cette première incursion sur le marché indien, nous nous réjouissons de pouvoir établir une relation avec les studios Bollywood et d'intégrer les codes de mouvement D-BOX dans ses salles de cinéma », renchérit Claude Mc Master. En effet, les films de Bollywood offrent un formidable mélange d'action et de danse qui s'adapte très bien à la capacité de la technologie D-BOX de faire entrer les cinéphiles dans la scène, côte à côte avec les acteurs, de manière à les plonger dans l'action.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À propos de PVR CINEMAS

PVR est le plus important exploitant de salles de cinéma de l'Inde. Depuis sa création en 1997, l'entreprise a redéfini la façon dont le divertissement est consommé au pays. PVR exploite actuellement un réseau de salles de cinéma comprenant 754 écrans dans 162 propriétés réparties dans 64 villes (21 états et territoires de l'union), desservant 100 millions de clients annuellement. Alors que la série d'écrans de l'entreprise totalise 754, PVR offre un éventail de formats avec une catégorie d'écrans de qualité qui se décline comme suit : 4 écrans de Director's Cut; 31 de Gold Class; 8 IMAX; 14 4DX; 6 de P[XL]; 8 de Playhouse et 1 de PVR Onyx répartis partout au pays.

Pour plus d'information, visitez : http://www.pvrcinemas.com/corporate/about-us.aspx

