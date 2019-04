Stratégie pour les caribous forestiers et campagnards - Le syndicat Unifor prend acte des projets du gouvernement et entend suivre les travaux de près





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec soulagement que le syndicat Unifor accueille l'annonce du ministre des Forêts, des Parcs et de la Faune, Pierre Dufour concernant les travaux devant menés à une stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. Le syndicat craignait effectivement que des mesures de protection soient mises en place sans considération pour les répercussions sur l'emploi et l'économie de centaines de municipalités qui dépendent de l'industrie forestière.

« Nous prenons acte de ce plan et nous avons l'intention de suivre les travaux des groupes de travail de manière assidue. Mais globalement, nous sommes soulagés de constater l'angle adopté par ce gouvernement alors qu'on recherche un équilibre entre protection de l'espèce et économie », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor.

« Nous avons cependant une réserve concernant le possible soutien invoqué pour l'industrie si certaines des mesures de protection déjà implantées les affectaient. Quant est-il des travailleurs ? Cela reste à voir. Mais évidemment, si des mesures de protection impactent les emplois des travailleurs, ils devront eux aussi être soutenus », a indiqué M. Gagné.

D'ailleurs, une pétition lancée par le syndicat en début d'année en regard de la protection du caribou contient certaines demandes qui convergent avec ce qui a été exprimé aujourd'hui. Adressé aux gouvernements provincial et fédéral, le texte de la pétition demande essentiellement :

que les mesures de protection qui pourraient avoir un impact sur l'emploi soient mises en suspens, le temps d'obtenir les conclusions d'études scientifiques sur les raisons du déclin de certaines populations de caribous et sur les meilleures pratiques pour le protéger;

que toute mesure de protection tienne aussi compte des répercussions socio-économiques sur les régions;

et finalement, il est requis de mettre en place des mesures alternatives et/ou de transition pour soutenir les travailleurs et l'industrie, si des mesures devaient les impacter.

Unifor est le plus syndicat dans le secteur de la foresterie au Québec et au Canada. Il représente plus de 23 000 membres dans tous les secteurs de la forêt.

