Chubb étend une solution d'assurance pour atténuer les nouveaux risques auxquels font face les sociétés de financement par capitaux au Canada





Private Equity+MC accroît sa couverture et unie les garanties de responsabilité professionnelle, responsabilité de la direction et responsabilité liée aux pratiques d'emploi. Les sociétés de financement par capitaux du Canada seront donc assurées pour un large éventail d'activités et de services.

TORONTO, le 3 avril 2019 /CNW/ - Chubb offre maintenant, par l'entremise de Private Equity+MC, une couverture d'assurance étendue pour pallier aux risques uniques des sociétés de financement par capitaux du Canada. Conçue à titre de solution complète et grâce à l'association sous une seule police de quatre couvertures d'assurance - responsabilité de la direction (administrateurs et dirigeants), directorats externes, services professionnels (erreurs et omissions) et responsabilité liée aux pratiques d'emploi -, cette offre étendue permet de transférer et d'atténuer plusieurs des principales responsabilités des sociétés de financement par capitaux.

Comme l'a expliqué Carol McLellan, vice-présidente aux risques financiers pour l'Amérique du Nord, « à cause de leurs diverses responsabilités, les sociétés de financement par capitaux d'ici sont exposées à de nombreux risques en responsabilité civile qui leurs sont propres. Elles ont donc besoin d'un produit d'assurance complet qui convient à leurs activités d'aujourd'hui et de demain et Chubb connaît bien les risques auxquels elles font face, car elle soutient depuis longtemps ce secteur d'activités. Cela lui permet d'offrir des couvertures bonifiées et à l'avant-garde du domaine, comme ces améliorations de couvertures qui sont désormais intégrées dans un nouveau produit unique en son genre. »

Voici certaines de ces améliorations de couverture :

Frais de défense préacquisition d'une société détenue en portefeuille, en cas de poursuite contre la société de financement par capitaux à titre d'actionnaire majoritaire d'une société détenue en portefeuille, même lorsque les faits allégués contre la société détenue en portefeuille datent d'avant l'acquisition par la société de financement par capitaux;

Coûts de gestion de crise encourus par la société de financement par capitaux, dont l'embauche d'une firme de relations publique pour contrôler les dommages potentiels à sa réputation après le congédiement d'un cadre important;

Frais de défense encourus par un ou une cadre d'une société de financement par capitaux après qu'il ou elle ait été rencontré par un organisme de réglementation.

En plus d'offrir des couvertures d'assurance aux sociétés de financement par capitaux depuis 1997, Chubb a été parmi les premiers assureurs à concevoir des produits d'assurance complets, adaptés à ce marché et combinant responsabilité professionnelle avec responsabilité civile de la direction.

Comme le soulignait madame McLellan, « les sociétés de financement par capitaux nous choisissent comme assureur principal à cause de notre vaste expérience, de notre stabilité financière, de nos capacités exceptionnelles en service à la clientèle et de notre capacité à gérer équitablement les réclamations. »

Pour de plus amples renseignements sur Private Equity+MC, cliquez ici ou communiquez avec votre courtier Chubb local pour personnaliser un programme d'assurance qui répondra aux besoins uniques et changeants de votre société.

