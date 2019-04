Le gouvernement du Canada investit dans la recherche géoscientifique et le secteur de l'extraction minière au Nunavut





Plus de 3,8 millions de dollars pour appuyer la recherche sur l'exploitation des ressources naturelles et l'extraction minière

IQALUIT, le 3 avril 2019 /CNW/ - Étant donné la croissance continue du secteur de l'extraction minière au Nunavut et les défis qu'amènent les changements climatiques, la recherche géoscientifique n'a jamais été aussi importante. L'information recueillie dans le cadre de cette recherche aide à trouver de nouvelles ressources minérales pour favoriser le développement économique et la création d'emplois. Cette recherche aide également à évaluer les zones qui pourraient être touchées par les changements climatiques et à déterminer quelles mesures pourraient être prises pour atténuer ces répercussions.

Pour cette raison, le gouvernement du Canada annonce, dans le cadre du Symposium minier du Nunavut de cette semaine, un investissement de plus de 3,8 millions de dollars qui sera partagé entre le ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement du Nunavut et le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut pour appuyer la recherche géoscientifique et le développement économique au Nunavut.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor.

L'investissement servira notamment à effectuer la cartographie géologique de 40 000 km2 de terres aux fins d'exploitation des ressources naturelles, à mener des études sur le pergélisol dans l'ouest de la baie d'Hudson et dans la région de Kitikmeot pour déterminer la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques et réaliser des études sur le potentiel sismique et les risques de glissement de terrain dans la région de la baie de Baffin.

De plus, CanNor apporte son soutien au Symposium minier du Nunavut de 2019, qui a lieu cette semaine. Il s'agit d'un événement de réseautage clé qui réunit des sociétés minières, des entreprises, différents ordres de gouvernement, des organisations inuites et des organismes de réglementation pour discuter des plus récentes avancées et des possibilités dans le secteur de l'extraction minière et de l'exploration. Le financement comprend également un soutien financier pour la production d'une vidéo sur l'extraction minière au Nunavut dans le but de promouvoir les possibilités d'emploi dans le secteur de l'extraction minière auprès des jeunes Inuits.

« Les investissements dans les géosciences permettent d'obtenir des données importantes ayant pour effet d'améliorer la vie des Canadiens du Nord. Les données contribuent à attirer l'activité commerciale, ce qui aide à créer des possibilités d'emploi pour les résidants du Nord. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire des investissements judicieux qui améliorent les connaissances scientifiques et contribuent à une économie nordique durable, diversifiée et dynamique. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« L'industrie canadienne des minéraux et des métaux, c'est plus que des mines - ce sont les travailleurs et les peuples autochtones qui forgent un avenir plus propre pour la planète. Nous sommes donc fiers de soutenir les géosciences et la prospection de nouvelles ressources tout en permettant aux collectivités nordiques de prendre des décisions éclairées pour leur économie et leurs citoyens. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le Nunavut est riche en ressources minérales. Nous soutenons des projets de recherche géoscientifique qui permettront aux sociétés minières et d'exploration minière de découvrir des gisements économiques qui seront exploités de manière responsable et durable au profit des Nunavummiut. »

L'honorable David Akeeagok

Ministre du Développement économique et des Transports, gouvernement du Nunavut

CanNor investit 3 070 480 $ sur deux ans dans des projets de recherche géoscientifique au Nunavut avec un appui supplémentaire de 692 000 $ du ministère des Ressources naturelles du Canada . Le ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement du Nunavut investit quant à lui 286 000 $, et le Bureau géoscientifique Canada - Nunavut , 365 000 $. De plus, l'Université McGill, l'Université Laurentienne et l'Université du Québec à Montréal investissent au total 840 125 $. L'investissement total dans les projets de recherche géoscientifique du Nunavut se chiffre à 5 254 005 $.

avec un appui supplémentaire de 692 000 $ du ministère des Ressources naturelles du . Le ministère du Développement économique et des Transports du gouvernement du investit quant à lui 286 le Bureau géoscientifique - , 365 000 $. De plus, l'Université McGill, l'Université Laurentienne et l'Université du Québec à Montréal investissent au total 840 125 $. L'investissement total dans les projets de recherche géoscientifique du se chiffre à 5 254 005 $. Le Symposium minier du Nunavut de 2019 reçoit 30 000 $ de CanNor, 209 800 $ de la Société du Symposium minier du Nunavut , 85 000 $ du gouvernement du Nunavut et 105 000 $ du secteur privé. L'investissement total dans le Symposium se chiffre ainsi à 429 000 $.

de 2019 reçoit 30 000 $ de CanNor, 209 800 $ de la Société du Symposium minier du , 85 000 $ du gouvernement du et 105 000 $ du secteur privé. L'investissement total dans le Symposium se chiffre ainsi à 429 000 $. CanNor investit 32 000 $ dans le développement d'une vidéo promotionnelle sur l'extraction minière. S'ajoute à ce montant une contribution de 8 000 $ des Chambres des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut . L'investissement total dans la vidéo est donc de 40 000 $.

. L'investissement total dans la vidéo est donc de 40 000 $. Au cours de la dernière décennie, CanNor a investi plus de 16 millions de dollars dans des projets géoscientifiques au Nunavut .

