Solace PubSub+ Cloud est maintenant disponible dans des environnements de clouds privés virtuels





Le tout premier service de messagerie d'entreprise sous forme de service dans les clouds privés virtuels offre une agilité SaaS combinant le contrôle et la sécurité d'un cloud privé

OTTAWA, Ontario, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Solace a annoncé aujourd'hui la disponibilité de PubSub+ Cloud pour les environnements de clouds privés virtuels dans Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) et Microsoft Azure. PubSub + Cloud aide les développeurs à créer plus rapidement de meilleures applications en leur fournissant un accès à des services de courtage d'événements avancés. Les courtiers d'événements (en anglais, event brokers) sont des courtiers de messages modernes qui prennent en charge des modèles d'échange de messages basés sur des événements dans une variété d'applications, de dispositifs et d'environnements (pour une définition plus détaillée, voir ci-dessous*). Bien que les principaux fournisseurs de services cloud proposent depuis longtemps des clouds privés virtuels, c'est la première fois que des courtiers d'événements d'entreprise sont disponibles en tant que service dans ces environnements.

« Les entreprises veulent l'agilité, les économies de coûts et les avantages de mise à l'échelle des clouds publics, mais beaucoup d'entre elles ne veulent pas héberger des applications et des données critiques dans des environnements partagés », a déclaré le directeur de la technologie chez Solace, Shawn McAllister. « Au lieu de cela, elles veulent éviter complètement l'Internet public et rester dans un cloud privé virtuel qui isole leurs applications et leurs données de l'Internet et des autres utilisateurs de clouds », ajoute-t-il.

Les entreprises peuvent économiser des ressources et obtenir des informations précieuses en utilisant PubSub + Cloud pour gérer le cycle de vie de leurs services de courtage d'événements. À partir d'une console unique, elles peuvent déployer, mettre à niveau, corriger et supprimer dynamiquement les services de courtage d'événements de Solace dans leurs clouds privés virtuels depuis AWS, GCP et Azure. Tous les services conçus par Solace sont sécurisés, résistants, performants et optimisés en termes de coûts. Avec la même console, les utilisateurs peuvent visualiser et créer un réseau de courtiers d'événements sur plusieurs sites ? autrement dit, un maillage d'événements ? et partager en toute transparence des données n'importe où sur leur réseau privé hybride/multicloud.

« Nous avons utilisé PubSub+ Cloud avec succès pour connecter une entreprise mondiale de produits de grande consommation emballés à des centaines de fournisseurs externes, et ils échangent maintenant des centaines de milliers d'événements chaque jour de manière transparente », a déclaré le responsable de produit chez Dell Boomi, Steve Wood. « Les services de messagerie dans le cloud offrent des fonctionnalités limitées, et la mise en place de notre propre messagerie dans le cloud exige beaucoup de temps et de ressources. PubSub+ Cloud nous permet de nous concentrer plutôt sur la création de valeur pour nos clients », ajoute-t-il.

Les entreprises peuvent également utiliser la console PubSub+ Cloud pour surveiller et contrôler d'autres fonctions de sécurité importantes. Cela inclut la gestion des clés de chiffrement pour les données au repos ainsi que des certificats racine permettant de chiffrer les données en mouvement pour les connexions TLS, l'interaction avec les systèmes d'authentification et de gestion des identités de l'entreprise et la transmission des événements du système (par exemple, file d'attente pleine, espace disque à capacité) au système corporatif de gestion des événements.

Pour plus d'informations sur la disponibilité de PubSub+ Cloud dans les clouds privés virtuels, veuillez regarder la vidéo de présentation de Shawn McAllister ou visitez le site solace.com/cloud.

*Gartner définit les courtiers d'événements comme des « produits intergiciels (en anglais, middleware) qui sont utilisés pour faciliter, médier et enrichir les interactions des sources et des gestionnaires dans l'informatique événementielle », et recommande que les courtiers d'événements avancés soient utilisés pour « les initiatives d'innovation commerciale numérique en raison du soutien spécialisé qu'ils apportent au traitement des événements, même si la technologie pub-sub alternative de la génération précédente, comme les intergiciels à messages (en anglais, message-oriented middleware ou MOM) ou les entreprises service bus (ESB), est déjà utilisée ailleurs dans votre organisation. »



(Gartner, Innovation Insight for Event Brokers [Idées innovantes pour les courtiers d'évènements], 31 juillet 2018, Yefim Natis, Keith Guttridge, Roy Schulte, Nick Huedecker, Paul Vincent)

À propos de Solace

Solace fournit la seule technologie avancée et unifiée de courtage d'événements qui prend en charge la publication/l'abonnement, la mise en file d'attente, la demande/réponse, la relecture des messages et la diffusion en continu à l'aide d'API et de protocoles ouverts dans les environnements hybrides de cloud et d'IdO. Les technologies de transfert de données intelligentes de la société acheminent les informations rapidement et de manière fiable entre les applications, les dispositifs et les utilisateurs, dans les clouds publics et privés. Des entreprises établies comme SAP, Barclays et la Banque Royale du Canada, mais également des entreprises à forte croissance comme VoiceBase et des révolutionaires industriels comme Jio utilisent Solace pour moderniser les applications existantes et mener avec succès des stratégies d'analyse, de clouds hybrides et d'IdO. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://solace.com.

