Lufthansa Technik étend ses activités à Montréal





- L'entreprise prévoit créer 50 nouveaux emplois d'ici trois ans -

MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Lufthansa Technik AG, chef de file mondial dans le secteur des services techniques aéronautiques basé à Hambourg, en Allemagne, agrandit son site de Montréal consacré à la maintenance et à la réparation de moteurs d'avion à la fine pointe de la technologie. L'entreprise, qui souhaite ainsi tripler sa capacité locale en services de réparation mobiles, prévoit créer 50 emplois au sein de son usine de l'arrondissement de Dorval d'ici 2021, où un atelier d'inspiration allemande sera également mis en place afin d'assurer la formation de la relève.

La division des services de réparation mobiles de Lufthansa Technik offre plusieurs solutions pratiques, notamment des réparations à même l'aéronef, effectuées dans les installations du transporteur aérien, ainsi que des réparations de haute précision réalisées dans les ateliers spécialisés comme celui de Montréal. Ces services permettront d'optimiser la durée de vie utile des moteurs d'avion modernes afin d'éviter ou de retarder le plus possible la nécessité d'effectuer des révisions générales. Cette approche permet aux compagnies aériennes de réduire les coûts et les délais de réparation ainsi que les frais de transport, sans nuire à la sécurité.

« La station de réparation de Montréal constitue une pierre angulaire de notre réseau de services de réparation mobiles. Nous sommes heureux à l'idée d'accueillir des dizaines de nouveaux professionnels de la région au sein de la famille de Lufthansa Technik et de renforcer notre relation avec la métropole et la province du Québec », a indiqué Klaus Lorenz, directeur des services pour l'Amérique du Nord.

« L'industrie aérospatiale est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie du Québec, et l'intégration aux chaînes mondiales d'approvisionnement constitue un élément essentiel pour lui permettre de croître davantage et de percer de nouveaux marchés. La décision de Lufthansa Technik AG d'agrandir son centre de maintenance et de réparation de moteurs d'avion me réjouit grandement. Montréal est reconnue comme l'un des trois centres aérospatiaux les plus importants du monde. Assurément, la présence d'un joueur majeur comme Lufthansa Technik AG permet à la chaîne d'approvisionnement de se solidifier et de rendre la grappe aérospatiale québécoise encore plus performante », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, durant la mission commerciale menée par la délégation du Québec en Allemagne cette semaine.

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, a accompagné l'entreprise dans son implantation en 2014 et appuyé l'équipe dans ce nouveau projet d'expansion. « L'industrie aérospatiale fait partie des créneaux d'avenir au coeur de notre stratégie sectorielle, qui ont permis au Grand Montréal de développer une identité économique forte. Aujourd'hui, notre métropole se positionne parmi les principaux centres mondiaux de l'aérospatiale, où sont regroupés des géants de l'industrie tels que Lufthansa Technik et une masse critique de plus de 200 entreprises spécialisées », a déclaré Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

« Nous saluons la décision de Lufthansa Technik d'étendre ses activités à Montréal. Dans le cadre de notre mission d'accompagner les filiales de sociétés étrangères afin qu'elles continuent de grandir au Québec, Investissement Québec entretient un dialogue constant avec elles afin de maintenir ici les emplois et le savoir-faire. Nous sommes fiers d'avoir contribué à convaincre l'entreprise de réinvestir chez nous », a soutenu Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

Lufthansa Technik possède quatre stations de réparation mobiles dans le monde; en plus de Montréal, ses services sont disponibles à Tulsa (États-Unis), à Frankfurt (Allemagne) et à Shenzhen (Chine).

À propos de Lufthansa Technik

Avec quelque 35 filiales et sociétés affiliées, Lufthansa Technik AG constitue l'un des principaux fournisseurs de services techniques aéronautiques dans le monde. Certifiée au niveau international en tant qu'organisation de maintenance, de production et de conception, l'entreprise compte plus de 25 000 employés. Lufthansa Technik offre une panoplie de services liés aux moteurs, aux composants et aux trains d'atterrissage d'avions commerciaux et de missions spéciales. Son portefeuille d'activités couvre notamment le soutien de la flotte numérique, la maintenance, la réparation, la révision, la modification, la finition d'aménagements intérieurs, la conversion et la fabrication de produits de cabine innovants.

À propos de Montréal International

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

