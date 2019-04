Ça carbure au GNL chez Desgagnés! Un 5e pétrolier à bicarburation / GNL





QUÉBEC, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - Desgagnés annonce avec beaucoup de fierté et enthousiasme l'acquisition d'un 5e pétrolier-chimiquier à bicarburation (diesel/GNL), le N/C Fure Vinga, bientôt renommé N/C GAÏA DESGAGNÉS. Pouvant naviguer toutes les mers du monde, il est en particulier destiné au transport d'hydrocarbures raffinés sur les Grands Lacs, le Saint-Laurent ainsi que dans l'Arctique et sur les côtes Est du Canada et des États-Unis.

De construction récente, soit avril 2018, ce navire double-coque de 16 300 tonneaux, 150 mètres de long et 22,8 mètres de largeur, détient une classe de glace 1A et peut transporter près de 20 000 m³ de cargaison dans ses citernes. Il est de plus équipé d'un propulseur transversal à l'étrave et d'un gouvernail haute efficacité, assurant une sécurité exemplaire lors des manoeuvres.

Le GAÏA DESGAGNÉS, 5e navire utilisant le gaz naturel liquéfié comme carburant à intégrer la flotte de Desgagnés depuis 2017, s'ajoute aux 4 premiers ayant été conçus et construits spécifiquement pour Desgagnés. Il fait lui aussi partie du plan majeur de renouvellement de la flotte de l'entreprise, entamé depuis quelques années, confirmant son engagement à mieux servir sa clientèle et démontrant, de façon tangible, toute la vision et leadership de Desgagnés en matière de développement durable. En effet, ces navires à bicarburation permettent à l'entreprise de poursuivre sur sa lancée visant à réduire, à un niveau inégalé au Canada, l'empreinte environnementale de sa flotte.

Hors de l'ordinaire, cette jeune flotte de navires à l'avant-garde de la technologie offre aux marins canadiens un potentiel de carrières maritimes valorisantes et excitantes. Une offre inégalée pour la jeune génération de marins en développement!

En plus d'entraîner une réduction importante des GES et une quasi-élimination des particules émises, tout comme les autres pétroliers à bicarburation de Desgagnés, ce navire rencontre les normes environnementales internationales les plus strictes (IMO niveau III). Il offre, à travers une efficacité accrue de ses moteurs et de la gestion de ses équipements, une consommation de carburant grandement réduite par rapport à des navires similaires. En plus, il est équipé d'un système de traitement d'eaux de ballast n'utilisant aucun produit chimique, assurant l'absence de contamination d'espèces invasives dans le Saint-Laurent et les eaux intérieures.

L'ajout de ce navire de construction toute récente permet en outre à Desgagnés d'affirmer son expertise dans l'exploitation de navires de haute technologie et son avancée dans l'opération des systèmes à bicarburation.

Le GAÏA DESGAGNÉS, présentement en Europe, arrivera au Canada vers la fin avril pour la clôture de la transaction, où il sera alors mis aux couleurs de Desgagnés pour débuter ses opérations vers la mi-mai.

À propos de Desgagnés

Desgagnés, dont le siège social est à Québec, se spécialise depuis le 19e siècle dans le transport maritime qui inclut aujourd'hui le vrac liquide, les marchandises générales, le vrac solide et les passagers. Ses activités s'étendent également à la réparation navale de même qu'à la location et à l'opération de machineries lourdes. Desgagnés possède et exploite une flotte de plus d'une vingtaine de navires offrant un total de plus de 350 000 tonnes de port en lourd, ou une capacité totale dépassant les 435 000 m³, qui sillonnent le réseau Grands Lacs -- Voie maritime du Saint-Laurent, l'Arctique canadien, les côtes est du Canada et des États-Unis ainsi que toutes les mers du globe. Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 300 millions de dollars, Desgagnés crée plus de 1 100 emplois en haute saison avec une masse salariale de plus de 80 millions de dollars, et génère des dizaines de millions de dollars en retombées économiques annuellement.

