P.L. 16 sur l'encadrement de bâtiments : l'AIBQ accueille favorablement ce qu'elle revendique depuis près de deux décennies

MONTRÉAL, le 3 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) se réjouit du dépôt du projet de loi 16 sur l'encadrement de l'inspection de bâtiments par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, une revendication fondamentale de l'AIBQ depuis près de deux décennies.

La loi a pour but d'encadrer le rôle des inspecteurs en bâtiments, permettant d'envisager un niveau aussi élevé d'encadrement qu'assure présentement l'AIBQ auprès de ses membres afin d'offrir des services d'inspection de qualité et une protection adéquate des consommateurs québécois.

« C'est un grand jour, autant pour les consommateurs que pour les professionnels de l'inspection au Québec. Enfin, il ne sera plus possible de s'improviser inspecteur sans posséder la formation adéquate ou les compétences reconnues pour pratiquer cette profession. On se donne désormais les moyens de protéger les Québécois lorsqu'ils procèdent à l'achat d'une habitation, souvent l'investissement le plus important de leur vie », s'est réjoui le président de l'AIBQ, M. Pascal Parent.

Le projet de loi 16 prévoit que l'inspecteur, pour pratiquer son travail, reçoive désormais un certificat à cette fin, décerné par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ou par un organisme reconnu par celle-ci. Les conditions et les modalités resteraient à déterminer par voie de règlement.

Les consommateurs québécois enfin protégés

L'AIBQ se positionne très favorablement dans cette démarche gouvernementale puisque la mission première de l'Association est de protéger le public par l'encadrement strict de ses membres. L'AIBQ a développé par ailleurs, au fil des années, les normes d'inspections réputées comme étant les plus sévères au pays. Jusqu'à maintenant toutefois, l'encadrement au Québec était simplement volontaire.

« Nous sommes particulièrement heureux que ce débat se soit élevé au-delà des considérations politiques partisanes, puisque le projet de loi présenté par la ministre Andrée Laforest récupère une partie de ce qu'avait proposé, l'an dernier, l'ancienne ministre de l'Habitation, Mme Lise Thériault. Ce qui nous paraît comme une démonstration d'ouverture et de collaboration est grandement saluée par les membres de l'industrie », a précisé M. Parent.

Avec ses 500 membres, l'AIBQ est la plus importante association provinciale d'inspecteurs au Canada, et aussi la plus ancienne. L'année dernière, alors qu'elle venait de souligner ses 25 ans d'activité, l'AIBQ a intégré la deuxième association d'inspecteurs en importance au Québec, l'Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiment (ANIEB), pour ne former qu'un seul regroupement concerté.

À propos de l'AIBQ

L'AIBQ a pour mission de protéger le public par l'encadrement de ses membres, dont l'application d'exigences strictes lors de l'admission des candidats : formation obligatoire et continue sur les connaissances techniques du bâtiment; couverture d'assurance responsabilité professionnelle; normes d'inspection reconnues parmi les plus sévères au pays; respect d'un code de déontologie; surveillance par un conseil de discipline. L'AIBQ participe, avec divers organismes du domaine de l'immobilier et de la construction, à promouvoir le professionnalisme et la compétence des inspecteurs en bâtiments auprès du public. Pour plus d'informations, consultez le aibq.qc.ca.

