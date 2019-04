KuanDeng Technology lance la technologie de cartographie automatique haute définition à grande échelle





BEIJING, 3 avril 2019 /PRNewswire/ -- Depuis le début du 21e siècle, le développement de l'industrie automobile mondiale a pratiquement stagné. À l'inverse, le nombre de possessions de voitures et la taille du marché chinois ont continué à augmenter ces dernières années. L'industrie de la conduite autonome gagne en popularité et le domaine dérivé : les cartes haute définition ont également reçu beaucoup plus d'attention.

Les cartes haute définition sont souvent qualifiées de « cerveaux » de la conduite autonome. Contrairement aux cartes de navigation traditionnelles, les cartes haute définition doivent non seulement reconnaître avec précision les informations dynamiques sur le trafic, telles que les modèles de voie, les composants de la route, les attributs de la route, mais également déterminer clairement la congestion routière, les conditions de construction, les accidents de la route, les conditions de contrôle de circulation et les conditions météorologiques.

La conférence « Extrême précision : Conférence sur la technologie de cartographie automatique haute définition à grande échelle » organisée par KuanDeng Technology a présenté les technologies de réseautage à grande échelle, de traitement automatique et de collecte de cartes dans le domaine des cartes haute définition. La technologie visuelle permet à KuanDeng Technology de bénéficier d'avantages plus importants en termes d'échelle, d'automatisation et de rapidité, ce qui est très différent de l'utilisation traditionnelle de personnel et de ressources matérielles.

Le fondateur et PDG de KuanDeng Technology, Liu Jun, a déclaré : « Chaque révolution industrielle constitue une nouvelle opportunité de marché lorsque la technologie et les conditions environnementales sont en place au même moment. Aujourd'hui, les cartes haute définition vont créer une nouvelle industrie basée sur la technologie, le modèle et la demande. »

Il estime qu'en termes de technologie, grâce au support de l'intelligence artificielle, diverses techniques de traitement d'images de haute précision ont rendu possibles les innovations de cartes haute définition. Deuxièmement, en termes d'innovation de modèle, la popularité de la conduite intelligente et des véhicules en réseau intelligents a rendu possible la création de cartes à sources multiples, ce qui a rendu le modèle de production de cartes haute définition véritablement une opportunité de rupture pour la première fois. Enfin, avec le développement rapide de la conduite autonome assistée et de la conduite autonome, une demande accrue est apparue, ce qui favorisera également le renouvellement et le développement de l'ensemble du secteur.

Les cartes haute définition de KuanDeng Technology présentent non seulement la forme, la pente, la courbure, le pavage, la direction et d'autres informations comme le font les cartes, mais présentent également des données détaillées sur le type de ligne de voie, la largeur de la voie, les repères en bordure de route, les barrières, les types de bordures de route, etc. Il fournira une assistance technique puissante aux développeurs et aux partenaires du secteur pour qu'ils développent la conduite autonome et encouragera également l'application commerciale de la conduite automatique dans divers scénarios.

